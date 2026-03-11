Навіщо Путін поспішає захопити прикордонні села: розкрито несподівану мету Кремля

Навіть серед російського населення зростає нерозуміння сенсу захоплення українських сіл і створення так званої "буферної зони" вздовж кордону, що призводить до втрат серед військових. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV, коментуючи плани окупантів облаштувати 20-кілометрову зону вздовж українського кордону.

Фото: з відкритих джерел

"Навіть в Росії не розуміють, навіщо їм ця буферна зона і чому за неї повинні гинути солдати, адже з дронів ми повністю контролюємо цю територію та перетворюємо її на кіл-зону", — підкреслив експерт.

За його словами, ще раніше російський диктатор Володимир Путін оголошував про необхідність створення так званих зон безпеки вздовж кордонів Харківської та Сумської областей, проте реальної логіки в цих діях для військових РФ немає.

Попович зазначив, що спроби прориву через кордон окупантами насправді мають відволікаючий характер.

"Ворог готується до продовження наступу на сході, зокрема у Донецькій області, і намагається стримати наші контратаки на півдні, перекидаючи резерви. Вони прагнуть розтягнути нашу лінію фронту, щоб ми не мали можливості маневрувати силами", — пояснив він.

Експерт додав, що в самій Росії дедалі частіше лунають думки про необхідність завершення так званої спеціальної військової операції (СВО), оскільки втрати та безрезультатність завдань дедалі більше помітні навіть серед військових та громадян.

