Даже среди российского населения растет непонимание смысла захвата украинских сел и создание так называемой "буферной зоны" вдоль границы, что приводит к потерям среди военных. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, комментируя планы окупантов обустроить 20-километровую зону вдоль украинской границы.

"Даже в России не понимают, зачем им эта буферная зона и почему за нее должны погибать солдаты, ведь из дронов мы полностью контролируем эту территорию и превращаем ее в кол-зону", — подчеркнул эксперт.

По его словам, еще раньше российский диктатор Владимир Путин объявлял о необходимости создания так называемых зон безопасности вдоль границ Харьковской и Сумской областей, однако, реальной логики в этих действиях для военных РФ нет.

Попович отметил, что попытки прорыва через границу оккупантами на самом деле носят отвлекающий характер.

"Враг готовится к продолжению наступления на востоке, в частности в Донецкой области, и пытается сдержать наши контратаки на юге, опрокидывая резервы. Они стремятся растянуть нашу линию фронта, чтобы у нас не было возможности маневрировать силами", — пояснил он.

Эксперт добавил, что в самой России все чаще звучат мысли о необходимости завершения так называемой специальной военной операции (СВО), поскольку потери и безрезультатность задач все более заметны даже среди военных и граждан.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский предупредил о неизбежном трагическом финале, который ждет российскую нацию из-за агрессивной политики Кремля. Он также намекнул, что Владимир Путин рискует повторить судьбу немецкого фюрера Адольфа Гитлера, если продолжит путь войны и репрессий. Об этом глава государства рассказал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.