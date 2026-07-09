Путін буде приголомшений: названо новий беззаперечний козир України у війні

Застосування морських дронів Sea Baby для ударів по танкерах так званого тіньового флоту Росії відкриває для України нові можливості не лише на полі бою, а й у міжнародній дипломатії. Таку думку висловив політолог і колишній народний депутат Олександр Черненко, коментуючи останні операції Служби безпеки України.

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На його переконання, Росія дедалі частіше стикається із загрозами не лише на суші, а й на морі. Експерт нагадав про атаку на танкер Blue, який перебував під санкціями Європейського Союзу та низки інших держав.

"Проти танкера тіньового флоту "Blue" Служба запровадила свої, більш ефективні санкції. На борт їх доправили морські дрони Sea Baby. СБУ переводить Україну у проактивну позицію. Такі операції формують нову логіку війни", – зазначив Черненко.

За його словами, українські спецслужби дедалі активніше використовують безпілотні технології для ураження стратегічно важливих об'єктів Росії. Йдеться не лише про регулярні атаки на нафтопереробні заводи, а й про удари по логістиці експорту російської нафти.

Експерт наголошує, що після запровадження масштабних міжнародних санкцій саме тіньовий флот став одним із ключових механізмів, який дозволяє Кремлю підтримувати експорт енергоносіїв і наповнювати бюджет.

"Тепер для Кремля більше не існує абсолютно безпечних елементів енергетичної інфраструктури. Будь-який сегмент – від НПЗ до тіньового флоту – може стати ціллю Служби. Саме так працює стратегія економічного виснаження", – підкреслив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що питання вступу України до НАТО поступово виходить за межі політичних декларацій і дедалі більше перетворюється на складову безпеки всієї Європи. Якщо раніше Київ переконував союзників у необхідності членства, то згодом саме Альянс може бути зацікавлений у якнайшвидшому приєднанні України. Таку оцінку після саміту НАТО в Анкарі озвучив український дипломат і політик Роман Безсмертний.