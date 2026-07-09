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Путин будет ошеломлен: назван новый безоговорочный козырь Украины в войне

После введения масштабных западных санкций именно теневой флот стал одним из главных механизмов поддержки российской экономики.

9 июля 2026, 14:00
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Клименко Елена

Применение морских дронов Sea Baby для ударов по танкерам так называемого теневого флота России открывает для Украины новые возможности не только на поле боя, но и в международной дипломатии. Такое мнение высказал политолог и бывший народный депутат Александр Черненко, комментируя последние операции Службы безопасности Украины.

Путин будет ошеломлен: назван новый безоговорочный козырь Украины в войне

Фото: из открытых источников

По его убеждению, Россия все чаще сталкивается с угрозами не только на суше, но и море. Эксперт напомнил об атаке на танкер Blue, находившемся под санкциями Европейского Союза и ряда других государств.

"Против танкера теневого флота Blue Служба ввела свои, более эффективные санкции. На борт их доставили морские дроны Sea Baby. СБУ переводит Украину в проактивную позицию. Такие операции формируют новую логику войны", – отметил Черненко.

По его словам, украинские спецслужбы все активнее используют беспилотные технологии для поражения стратегически важных объектов России. Речь идет не только о регулярных атаках на нефтеперерабатывающие заводы, но и об ударах по логистике экспорта российской нефти.

Эксперт отмечает, что после введения масштабных международных санкций именно теневой флот стал одним из ключевых механизмов, позволяющих Кремлю поддерживать экспорт энергоносителей и наполнять бюджет.

"Теперь для Кремля больше нет абсолютно безопасных элементов энергетической инфраструктуры. Любой сегмент от НПЗ до теневого флота может стать целью Службы. Именно так работает стратегия экономического истощения", – подчеркнул политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что вопрос вступления Украины в НАТО постепенно выходит за пределы политических деклараций и все больше превращается в составляющую безопасности всей Европы. Если раньше Киев убеждал союзников в необходимости членства, то впоследствии именно Альянс может быть заинтересован в скорейшем присоединении Украины. Такую оценку после саммита НАТО в Анкаре озвучил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.



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