Путін буде платити: стало відомо про несподіваний сценарій покарання РФ за вйну

Норвегія наразі розглядає можливість надання Україні європейського військового кредиту на суму понад 100 млрд євро. За повідомленням The Sunday Times, країна готова виступити з гарантією у розмірі €100 млрд зі свого Суверенного фонду добробуту.

Фото: з відкритих джерел

Як пояснює видання, така ініціатива має на меті сприяти розблокуванню заморожених російських активів у Бельгії для України. Оскільки Київ потребує фінансування, ЄС розробив план позики на 140 млрд євро під заставу російських державних активів.

Однак Бельгія виступає проти цієї схеми, адже фінансова установа, яка керує російськими активами, розташована там. Брюссель занепокоєний юридичними й фінансовими ризиками, включно з потенційними позовами від Росії.

Видання зазначає, що залучити кредит без надійного забезпечення буде складно через високий ризик неповернення коштів Україною.

У цьому контексті в Осло обговорюють можливість долучення до створення так званої "репараційної позики" для України. Це передбачає механізм, який дозволив би використовувати прибутки або активи Росії для компенсації збитків, завданих війною.

Норвегія має значні фінансові ресурси для цього, адже її Суверенний фонд, який є найбільшим у світі, оцінюється приблизно у €1,8 трлн. За даними, у 2022–2023 роках країна заробила понад €109 млрд завдяки високим цінам на газ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Якщо Норвегія ухвалить рішення надати гарантію для України, це може стати ключовим кроком у створенні міжнародного механізму репарацій. Завдяки цьому Україна матиме змогу отримати компенсації за руйнування, спричинені війною, розв’язаною Росією.

