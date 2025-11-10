Путин будет платить: стало известно о неожиданном сценарии наказания РФ за войну

Норвегия рассматривает возможность предоставления Украине европейского военного кредита на сумму более 100 млрд евро. По сообщению The Sunday Times, страна готова выступить с гарантией в размере €100 млрд из своего Суверенного фонда благосостояния.

Фото: из открытых источников

Как объясняет издание, такая инициатива направлена на содействие разблокированию замороженных российских активов в Бельгии для Украины. Поскольку Киев нуждается в финансировании, ЕС разработал план займа на 140 млрд евро под залог российских государственных активов.

Однако Бельгия выступает против этой схемы, ведь финансовое учреждение, управляющее российскими активами, расположено там. Брюссель обеспокоен юридическими и финансовыми рисками, включая потенциальные иски от России.

Издание отмечает, что привлечь кредит без надежного обеспечения будет сложно из-за высокого риска невозврата средств по Украине.

В этом контексте в Осло обсуждают возможность приобщения к созданию так называемого "репарационного займа" для Украины. Это предполагает механизм, позволяющий использовать доходы или активы России для компенсации ущерба, нанесенного войной.

Норвегия имеет значительные финансовые ресурсы для этого, ведь ее крупнейший в мире Суверенный фонд оценивается примерно в €1,8 трлн. По данным, в 2022–2023 годах страна заработала более 109 млрд евро благодаря высоким ценам на газ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Если Норвегия примет решение о предоставлении гарантии для Украины, это может стать ключевым шагом в создании международного механизма репараций. Благодаря этому Украина сможет получить компенсации за разрушения, вызванные войной, развязанной Россией.

