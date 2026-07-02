"Путін благатиме про мир": як 40-денна операція України вплине на Кремль

Президент України Володимир Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання агресора до закінчення війни. Ця ініціатива базується на успіхах українських дронових ударів і спеціальних операцій. Вона стала відповіддю на затягування конфлікту та сигналом, що Київ не чекає пасивно на переговори. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що принципово інше може зробити Україна, щоб змусити РФ завершити війну.

Мирні переговори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що протягом найближчих місяців Україна навряд чи зможе примусити Росію завершити війну лише військовим шляхом. Однак системне знищення логістики, паливної інфраструктури та засобів ППО здатне змінити баланс витрат для Кремля. Якщо темп ударів по тилових об’єктах збережеться, а західна підтримка не скоротиться, Росія зіткнеться з дедалі більшими труднощами у підтриманні інтенсивності наступу. У такому разі Москва може перейти від риторики "досягнення всіх цілей" до пошуку переговорної паузи. Водночас очікувати завершення війни за умовні 40 днів не варто: реалістичніше говорити про поступове накопичення тиску, який може створити передумови для серйозних переговорів впродовж наступного року.

Чат-бот Gemini припускає, що якщо Україна протягом 40 днів зможе синхронізувати масовані глибокі удари із жорстким санкційним тиском союзників, Кремль опиниться перед загрозою внутрішнього колапсу. Поєднання дефіциту пального та фінансового шоку змусить російські еліти шукати компроміс. Цей період стане вирішальним вікном можливостей, яке дозволить перехопити ініціативу та вийти на реальний мирний процес до настання зими.

Чат-бот Deepseek зазначає, що операція "40 днів" не є магічним рішенням. Вона, швидше, є публічним окресленням нової стратегії — перейти від позиційної війни до створення неприйнятних для Кремля ризиків. Символіка 40 днів працює на імідж рішучості, але домогтися капітуляції Росії за такий стислий термін неможливо. Реально — підірвати віру в безкарність. Найбільш ймовірний сценарій: низка потужних ударів, які створять передумови для переговорів на вигідніших для України умовах приблизно через 1-2 місяці. Однак якщо Кремль вирішить, що його існуванню нічого не загрожує, війна триватиме. Ймовірність досягнення суттєвого перелому за 40 днів становить не більше 30%.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що сама по собі 40-денна операція навряд чи змусить Росію завершити війну. Водночас вони вважають, що комплексний тиск — удари по військовій логістиці, економічне виснаження та посилення санкцій — здатний істотно погіршити можливості Кремля для продовження бойових дій. Найбільш стримані оцінки дають ChatGPT і DeepSeek, які наголошують, що реальний ефект може полягати у створенні передумов для переговорів, а не в швидкому завершенні війни. Gemini демонструє оптимістичніший сценарій, допускаючи, що синхронізація військового та економічного тиску може прискорити мирний процес. Загалом штучний інтелект оцінює 40-денний термін як радше етап посилення тиску на Росію, ніж гарантований шлях до завершення війни.

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