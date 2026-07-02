Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения агрессора к окончанию войны. Эта инициатива основывается на успехах украинских дроновых ударов и специальных операций. Она стала ответом на затягивание конфликта и сигналом, что Киев не ожидает пассивно переговоров. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, что принципиально другое может сделать Украина, чтобы заставить РФ завершить войну.

Мирные переговоры. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшие месяцы Украина вряд ли сможет заставить Россию завершить войну только военным путем. Однако системное уничтожение логистики, топливной инфраструктуры и средств ПВО способно изменить баланс расходов Кремля. Если темп ударов по тыловым объектам сохранится, а западная поддержка не сократится, Россия столкнется с растущими трудностями в поддержании интенсивности наступления. В этом случае Москва может перейти от риторики "достижения всех целей" к поиску переговорной паузы. В то же время ожидать завершения войны за условные 40 дней не стоит: более реалистично говорить о постепенном накоплении давления, которое может создать предпосылки для серьезных переговоров в следующем году.

Чат-бот Gemini предполагает, что, если Украина в течение 40 дней сможет синхронизировать массированные глубокие удары с жестким санкционным давлением союзников, Кремль окажется перед угрозой внутреннего коллапса. Сочетание дефицита горючего и финансового шока заставит российские элиты искать компромисс. Этот период станет решающим окном возможностей, которое позволит перехватить инициативу и выйти на реальный мирный процесс до наступления зимы.

Чат-бот Deepseek отмечает, что операция "40 дней" не является волшебным решением. Она скорее является публичным очерчением новой стратегии — перейти от позиционной войны к созданию неприемлемых для Кремля рисков. Символика 40 дней работает на имидж решимости, но добиться капитуляции России за столь сжатые сроки невозможно. Реально – подорвать веру в безнаказанность. Наиболее вероятный сценарий: ряд мощных ударов, которые создадут предпосылки для переговоров на более выгодных для Украины условиях примерно через 1-2 месяца. Однако если Кремль решит, что его существованию ничего не угрожает, война будет продолжаться. Вероятность достижения существенного перелома за 40 дней составляет не более 30%.

Все три чата сходятся на том, что сама по себе 40-дневная операция вряд ли заставит Россию завершить войну. В то же время, они считают, что комплексное давление — удары по военной логистике, экономическое истощение и усиление санкций — способно существенно ухудшить возможности Кремля для продолжения боевых действий. Наиболее сдержанные оценки дают ChatGPT и DeepSeek, отмечающие, что реальный эффект может заключаться в создании предпосылок для переговоров, а не в скором завершении войны. Gemini демонстрирует более оптимистичный сценарий, допуская, что синхронизация военного и экономического давления может ускорить мирный процесс. В общем, искусственный интеллект оценивает 40-дневный срок как скорее этап усиления давления на Россию, чем гарантированный путь к завершению войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал о главном страхе Путина в войне против Украины.



