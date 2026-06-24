Путін більше не зможе "тушити" цю кризу: озвучено приголомшливий сценарій удару по Кремлю

Проблеми з паливом у Росії продовжують загострюватися. За останніми даними, дефіцит пального вже торкнувся більш ніж 50 російських регіонів, зокрема й Ханти-Мансійського автономного округу, який є одним із ключових центрів нафтовидобутку та забезпечує близько 40% загального видобутку нафти в країні. На цьому тлі українська сторона заявляє, що до завершення літа Росія може зіткнутися з новими викликами.

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Політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що оцінювати ситуацію слід не лише через призму подій у тимчасово окупованому Криму. На його думку, важливу роль у підтримці російської паливної системи нині відіграє Білорусь, яка допомагає компенсувати втрати за рахунок власних нафтопереробних підприємств.

Експерт наголошує, що для України надзвичайно важливо не лише послаблювати військовий потенціал противника, а й підривати його економічні можливості. Саме фінансові ресурси дозволяють Кремлю продовжувати війну, тому скорочення доходів та виникнення дефіциту критично важливих товарів можуть стати серйозним фактором тиску на російську економіку.

За словами Подорожнього, нинішні труднощі з пальним здатні запустити ланцюгову реакцію. Якщо нестача бензину та дизеля посилюватиметься, це вплине на логістику, виробництво, перевезення та ціни на товари. У результаті попит може почати суттєво перевищувати пропозицію, що створить додатковий тиск на економіку країни.

Особливу увагу експерт радить звернути на співпрацю Москви та Мінська. Він зазначив, що білоруські нафтопереробні заводи фактично допомагають Росії пом'якшувати наслідки паливної кризи.

"Я б зараз не на Крим дивився, а на Білорусь, тому що білоруси дуже допомагають росіянам своїми НПЗ, так би мовити, цю кризу тушити. Мається на увазі бензинову, паливну кризу. З Білорусі в 13 разів збільшився експорт бензину", – наголосив Подорожній.

Портал "Коментарі" вже писав, що заява Володимира Путіна про готовність до переговорів на основі так званих Стамбульських протоколів може відкрити для України додаткові дипломатичні можливості. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, звернувши увагу на те, що під час переговорного процесу у Стамбулі навесні 2022 року ситуація суттєво відрізнялася від нинішньої. Зокрема, тоді Росія ще не оголосила про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.