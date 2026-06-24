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Путин больше не сможет "тушить" этот кризис: озвучен потрясающий сценарий удара по Кремлю

В настоящее время чрезвычайно важно ослабить экономический потенциал России и максимально ограничить ее финансовые ресурсы, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование войны.

24 июня 2026, 17:05
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Клименко Елена

Проблемы с топливом в России продолжают обостряться. По последним данным, дефицит горючего уже затронул более 50 российских регионов, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа, который является одним из ключевых центров нефтедобычи и обеспечивает около 40% общей добычи нефти в стране. На этом фоне украинская сторона заявляет, что к концу лета Россия может столкнуться с новыми вызовами.

Путин больше не сможет "тушить" этот кризис: озвучен потрясающий сценарий удара по Кремлю

Фото: из открытых источников

Политтехнолог Юрий Подорожный считает, что оценивать ситуацию следует не только через призму событий во временно оккупированном Крыму. По его мнению, немаловажную роль в поддержке российской топливной системы сейчас играет Беларусь, которая помогает компенсировать потери за счет собственных нефтеперерабатывающих предприятий.

Эксперт отмечает, что для Украины очень важно не только ослаблять военный потенциал противника, но и подрывать его экономические возможности. Именно финансовые ресурсы позволяют Кремлю продолжать войну, поэтому сокращение доходов и дефицит критически важных товаров могут стать серьезным фактором давления на российскую экономику.

По словам Подорожного, нынешние трудности с горючим способны запустить цепную реакцию. Если нехватка бензина и дизеля будет усугубляться, это повлияет на логистику, производство, перевозку и цены на товары. В результате спрос может начать значительно превышать предложение, которое создаст дополнительное давление на экономику страны.

Особое внимание эксперт советует обратить на сотрудничество Москвы и Минска. Он отметил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы фактически помогают России смягчать последствия топливного кризиса.  

"Я бы сейчас не на Крым смотрел, а на Беларусь, потому что белорусы очень помогают россиянам своими НПЗ, так сказать, этот кризис тушить. Имеется в виду бензиновый, топливный кризис. Из Беларуси в 13 раз увеличился экспорт бензина", — подчеркнул Подорожный.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявление Владимира Путина о готовности к переговорам на основе так называемых Стамбульских протоколов может открыть для Украины дополнительные дипломатические возможности. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, обратив внимание на то, что в ходе переговорного процесса в Стамбуле весной 2022 года ситуация существенно отличалась от нынешней. В частности, тогда Россия еще не объявила об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



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