Путін більше не вірить генералам: у США розкрили, на який крок зважився Кремль

Російський диктатор Володимир Путін намагається продемонструвати, що особисто контролює ситуацію на фронті та отримує максимально об'єктивну інформацію про війну проти України. Проте, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), подібні заяви прозвучали на тлі критики, що посилюється, з боку російських військових блогерів, які все частіше звинувачують командування у спотворенні реальної картини бойових дій.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі з військовослужбовцями ВМФ РФ Путін заявив, що отримує відомості від командирів, російських військових, спецслужб та чиновників. Крім того, він періодично читає публікації військових блогерів. Російський лідер визнав, що деякі з них "попадають у крапку", хоча інші, як він висловився, мають виключно власні інтереси.

В ISW звертають увагу, що подібні заяви різко контрастують із численними скаргами самих російських Z-блогерів. Вони регулярно звинувачують командування у завищенні успіхів армії РФ та наданні Кремлю недостовірної інформації про просування військ.

За даними американських аналітиків, ще раніше до мережі потрапила внутрішня карта Міністерства оборони РФ, на якій російські здобутки у Запорізькій області були значно перебільшені. Нові повідомлення російських блогерів лише підтверджують цю тенденцію. Один із них заявив, що реальні успіхи російської армії спостерігаються лише на одному напрямку, тоді як на решті дільниць фронту ситуація значно гірша за офіційні звіти.

Інший російський військовий блогер розповів, що штурмові підрозділи неодноразово відправляли в атаку на основі хибних даних. Внаслідок цього солдатам доводилося долати до чотирьох кілометрів відкритої місцевості замість передбачуваного короткого кидка до українських позицій.

В ISW вважають, що навіть читання військових блогерів не гарантує Путіну об'єктивного розуміння того, що відбувається, оскільки частина найвідоміших авторів вже давно фактично працює на користь Кремля, підтримуючи офіційну версію подій та перебільшуючи успіхи російських військ.

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