Путин больше не верит генералам: в США раскрыли, на какой шаг решился Кремль

Российский диктатор Владимир Путин пытается продемонстрировать, что лично контролирует ситуацию на фронте и получает максимально объективную информацию о войне против Украины. Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), подобные заявления прозвучали на фоне усиливающейся критики со стороны российских военных блогеров, которые все чаще обвиняют командование в искажении реальной картины боевых действий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Во время встречи с военнослужащими ВМФ РФ Путин заявил, что получает сведения от командиров, российских военных, спецслужб и чиновников. Кроме того, по его словам, он периодически читает публикации военных блогеров. Российский лидер признал, что некоторые из них "попадают в точку", хотя другие, как он выразился, преследуют исключительно собственные интересы.

В ISW обращают внимание, что подобные заявления резко контрастируют с многочисленными жалобами самих российских Z-блогеров. Они регулярно обвиняют командование в завышении успехов армии РФ и предоставлении Кремлю недостоверной информации о продвижении войск.

По данным американских аналитиков, еще ранее в сеть попала внутренняя карта Министерства обороны РФ, на которой российские достижения в Запорожской области были значительно преувеличены. Новые сообщения российских блогеров лишь подтверждают эту тенденцию. Один из них заявил, что реальные успехи российской армии наблюдаются лишь на одном направлении, тогда как на остальных участках фронта ситуация значительно хуже официальных отчетов.

Другой российский военный блогер рассказал, что штурмовые подразделения неоднократно отправляли в атаку на основе ошибочных данных. В результате солдатам приходилось преодолевать до четырех километров открытой местности вместо предполагаемого короткого броска к украинским позициям.

В ISW считают, что даже чтение военных блогеров не гарантирует Путину объективного понимания происходящего, поскольку часть наиболее известных авторов уже давно фактически работает в интересах Кремля, поддерживая официальную версию событий и преувеличивая успехи российских войск.

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