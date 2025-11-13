logo_ukra

Путиін зазнав небаченого фіаско у своїх цілях в Україні: названо вражаючий нюанс
Путиін зазнав небаченого фіаско у своїх цілях в Україні: названо вражаючий нюанс

Російські війська не встигли захопити ключові міста Донбасу у встановлені терміни

13 листопада 2025, 07:40
Автор:
Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін переніс терміни захоплення міст Покровськ та Мирноград у Донецькій області приблизно на місяць. Про це повідомив військовий експерт Іван Тимочко під час ефіру програми “Ми — Україна”.

Путиін зазнав небаченого фіаско у своїх цілях в Україні: названо вражаючий нюанс

Фото: з відкритих джерел

За словами оглядача, цей крок свідчить про ефективну оборону українських військ.

"Росіяни зараз намагаються знайти пояснення, чому вони досі не окупували Покровськ та Мирноград. Відомо, що Путін на цілий місяць змінив строки виконання наказів щодо цих міст. Це яскравий сигнал того, що Збройні сили України успішно тримають оборону як самих населених пунктів, так і прилеглих сіл", — зазначив Тимочко. 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Покровськ досі не контролюється російськими військами. Водночас українські захисники не опинилися в оперативному оточенні. Боротьба з невеликими штурмовими групами ворога триває у міській забудові, а окремі випадки включають знищення легкої ворожої техніки.

Водночас російська пропаганда активно поширює фейкові матеріали, серед яких відео нібито про "вихід" ЗСУ з Покровська. Також ворог створив неправдиві повідомлення про масову здачу в полон українських військових із 38-ї бригади морської піхоти. Додаткове розслідування показало, що ролики були змонтовані з використанням штучного інтелекту, що підтверджує інформаційну кампанію Кремля.

Як вже писали "Коментарі", британський генерал у відставці Річард Ширрефф, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, поділився своєю оцінкою битви за Покровськ в інтерв’ю "Телеграфу". Він підкреслив витримку українських сил оборони перед російськими атаками та зазначив, що наступ ворога на цьому напрямку триває вже 18 місяців і, ймовірно, призвів до втрати понад 100 тисяч російських військових.



Джерело: https://t.me/weukrainetv_ex/16716
