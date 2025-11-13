Амбициозный план Путина в Украине тотально провалился: назван впечатляющий нюанс

Российский диктатор Владимир Путин перенес сроки захвата городов Покровска и Мирнограда в Донецкой области примерно на месяц. Об этом сообщил военный эксперт Иван Тимочко во время эфира программы "Мы — Украина".

Фото: из открытых источников

По словам обозревателя, этот шаг свидетельствует об эффективной обороне украинских войск.

"Россияне сейчас пытаются найти объяснение, почему они до сих пор не оккупировали Покровск и Мирноград. Известно, что Путин на целый месяц изменил сроки выполнения приказов по этим городам. Это яркий сигнал того, что Вооруженные силы Украины успешно держат оборону как самих населенных пунктов, так и близлежащих сел", — отметил Тимочко.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Покровск до сих пор не контролируется российскими войсками. В то же время, украинские защитники не оказались в оперативном окружении. Борьба с небольшими штурмовыми группами врага продолжается в городской застройке, а частные случаи включают уничтожение легкой вражеской техники.

В то же время российская пропаганда активно распространяет фейковые материалы, среди которых видео якобы о "выходе" ВСУ из Покровска. Также враг создал ложные сообщения о массовой сдаче в плен украинских военных из 38-й бригады морской пехоты. Дополнительное расследование показало, что ролики были смонтированы с использованием искусственного интеллекта, подтверждающего информационную кампанию Кремля.

Как уже писали "Комментарии", британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, поделился своей оценкой битвы за Покровск в интервью "Телеграфу". Он подчеркнул выдержку украинских сил обороны перед российскими атаками и отметил, что наступление врага на этом направлении длится уже 18 месяцев и, вероятно, привело к потере более 100 тысяч российских военных.