Пуітн хоче знищити ціліі регіони України: озвучено термінове застереження про нову мету

На прифронтових територіях ситуація продовжує залишатися надзвичайно складною, оскільки з боку російських військ активно використовуються дрони всіх можливих типів. За словами авіаексперта Валерія Романенка, кількість цих безпілотних літальних апаратів настільки велика, що навіть важко підрахувати їх точну кількість.

Фото: з відкритих джерел

В ефірі на Радіо NV він поділився своїми оцінками ситуації в прифронтовій зоні, зауваживши, що людям, які знаходяться в цих районах, доводиться переживати дуже важкі умови.

"Все, що можуть запустити росіяни на відстань 40, 50, 70 км, постійно залітає в прифронтову зону", — зазначив він.

Попри це, Романенко також підкреслив, що Україна досягла значних успіхів у дальньому ураженні цілей, що демонструє зростання ефективності використання українських дронів.

"Тепер ми можемо постійно вражати ворожі об'єкти на великій відстані", — заявив експерт.

Особливо важливим моментом він вважає серію атак на ключові російські портові об'єкти на Балтійському морі, які неодноразово стали мішенями для українських безпілотників. За його словами, ці удари мають серйозне стратегічне значення, оскільки вони впливають на важливі економічні та військові ланки російської інфраструктури.

Також Романенко порівняв українські та російські досягнення у використанні дронів за березень. За даними Повітряних сил, за цей місяць росіяни випустили на Україну понад 6 тисяч 400 дронів лише вночі, а вдень кількість атак ще складно підрахувати, оскільки постійно використовуються різноманітні моделі безпілотників: FPV-дрони, тактичні дрони, баражуючі боєприпаси тощо.

