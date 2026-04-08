Пуитн хочет уничтожить целые регионы Украины: озвучена срочная оговорка о новой цели

На прифронтовых территориях ситуация продолжает оставаться очень сложной, поскольку со стороны русских войск активно употребляются дроны всех вероятных типов. По словам авиаэксперта Валерия Романенко, количество этих беспилотных летательных аппаратов настолько велико, что даже сложно подсчитать их точное количество.

В эфире на Радио NV он поделился своими оценками ситуации в прифронтовой зоне, заметив, что находящимся в этих районах людям приходится переживать очень тяжелые условия.

"Все, что могут запустить россияне на расстояние 40, 50, 70 км, постоянно залетает в прифронтовую зону", — отметил он.

Несмотря на это, Романенко подчеркнул, что Украина достигла значительных успехов в дальнем поражении целей, что демонстрирует рост эффективности использования украинских дронов.

"Теперь мы можем постоянно поражать вражеские объекты на большом расстоянии", — заявил эксперт.

Особо важным моментом он считает серию атак на ключевые российские портовые объекты на Балтийском море, неоднократно ставшие мишенями для украинских беспилотников. По его словам, эти удары имеют серьезное стратегическое значение, поскольку они оказывают влияние на важные экономические и военные звенья российской инфраструктуры.

Также Романенко сравнил украинские и российские достижения в использовании дронов за март. По данным Воздушных сил, за этот месяц россияне выпустили на Украину свыше 6 тысяч 400 дронов только ночью, а днем количество атак еще сложно подсчитать, поскольку постоянно используются различные модели беспилотников: FPV-дроны, тактические дроны, баражирующие боеприпасы и т.д.

