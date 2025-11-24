logo_ukra

Псевдосуд у Херсоні дав 12 років "за передачу координат": окупанти заявляють про чергового "шпигуна"
Псевдосуд у Херсоні дав 12 років “за передачу координат”: окупанти заявляють про чергового “шпигуна”

Сальдо відрапортував про вирок мешканцю Херсонщини — його звинуватили у співпраці з українською розвідкою. Незалежні експерти кажуть: такі справи — частина залякувальної кампанії на окупованих територіях.

24 листопада 2025, 15:55
Автор:
Проніна Анна

Псевдогубернатор окупованої Херсонщини Володимир Сальдо оприлюднив чергову “гучну перемогу” російських спецслужб: підконтрольний окупантам “Херсонський обласний суд” засудив місцевого жителя Миколу Голодного до 12 років колонії суворого режиму.

Псевдосуд у Херсоні дав 12 років “за передачу координат”: окупанти заявляють про чергового “шпигуна”

На Херсонщині окупанти засудили чоловіка до 12 років за проукраїнську позицію

За версією російських силовиків, у вересні–жовтні 2023 року чоловік нібито “добровільно збирав дані про пересування російської техніки” та передавав інформацію українській розвідці через месенджер. Окупанти заявляють, що ці дані використовувалися для ударів по їхніх позиціях.

Усі матеріали справи формували співробітники ФСБ РФ, а “держобвинувачення” підтримував так званий “прокурор Херсонської області” Андрій Петров. Звинувачення повністю повторює стандартні фабрикування РФ, які використовують на ТОТ проти людей, підозрюваних у проукраїнській позиції.

Сальдо традиційно підсумував усе пропагандистською тезою про “неминуче покарання”, намагаючись створити картинку тотального контролю Росії на тимчасово окупованій території.

Правозахисники неодноразово наголошували: такі “суди” не мають жодної юридичної сили, оскільки РФ проводить репресії на території суверенної України, а вироки ухвалюють структури, що не визнаються міжнародним правом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Служба безпеки України затримала сімох колаборантів, які активно співпрацювали з російськими окупантами під час захоплення Херсонщини. Серед них – бухгалтери, що передавали держмайно агресору, "фінансист", який впроваджував рубльову зону, та пропагандисти, які закликали голосувати за "приєднання" до РФ.



