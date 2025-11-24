Псевдосуд в Херсоне дал 12 лет "за передачу координат": оккупанты заявляют об очередном "шпионе"

Псевдогубернатор оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо обнародовал очередную "громкую победу" российских спецслужб: подконтрольный оккупантам "Херсонский областной суд" приговорил местного жителя Николая Голодного к 12 годам колонии строгого режима.

На Херсонщине оккупанты приговорили мужчину к 12 годам за проукраинскую позицию

По версии российских силовиков, в сентябре-октябре 2023 года мужчина якобы "добровольно собирал данные о передвижении российской техники" и передавал информацию украинской разведке через мессенджер. оккупанты заявляют, что эти данные использовались для ударов по их позициям.

Все материалы дела формировались сотрудниками ФСБ РФ, а "государствование" поддерживал так называемый "прокурор Херсонской области" Андрей Петров. Обвинение полностью повторяет стандартные фабрикования РФ, которые используются на ТОТ против людей, подозреваемых в проукраинской позиции.

Сальдо традиционно подытожил все пропагандистским тезисом о "неизбежном наказании", пытаясь создать картину тотального контроля России на временно оккупированной территории.

Правозащитники неоднократно отмечали: такие суды не имеют никакой юридической силы, поскольку РФ проводит репрессии на территории суверенной Украины, а приговоры принимают структуры, не признаваемые международным правом.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Служба безопасности Украины задержала семерых коллаборантов, активно сотрудничавших с российскими оккупантами во время захвата Херсонщины. Среди них – бухгалтеры, передавшие госимущество агрессору, "финансист", внедрявший рублевую зону, и пропагандисты, призывавшие голосовать за "присоединение" к РФ.