logo

BTC/USD

88710

ETH/USD

2958.79

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Псевдосуд в Херсоне дал 12 лет "за передачу координат": оккупанты заявляют об очередном "шпионе"
commentss НОВОСТИ Все новости

Псевдосуд в Херсоне дал 12 лет "за передачу координат": оккупанты заявляют об очередном "шпионе"

Сальдо отрапортовал о приговоре жителю Херсонщины – его обвинили в сотрудничестве с украинской разведкой. Независимые эксперты говорят: такие дела — часть устрашающей кампании на оккупированных территориях.

24 ноября 2025, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Псевдогубернатор оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо обнародовал очередную "громкую победу" российских спецслужб: подконтрольный оккупантам "Херсонский областной суд" приговорил местного жителя Николая Голодного к 12 годам колонии строгого режима.

Псевдосуд в Херсоне дал 12 лет "за передачу координат": оккупанты заявляют об очередном "шпионе"

На Херсонщине оккупанты приговорили мужчину к 12 годам за проукраинскую позицию

По версии российских силовиков, в сентябре-октябре 2023 года мужчина якобы "добровольно собирал данные о передвижении российской техники" и передавал информацию украинской разведке через мессенджер. оккупанты заявляют, что эти данные использовались для ударов по их позициям.

Все материалы дела формировались сотрудниками ФСБ РФ, а "государствование" поддерживал так называемый "прокурор Херсонской области" Андрей Петров. Обвинение полностью повторяет стандартные фабрикования РФ, которые используются на ТОТ против людей, подозреваемых в проукраинской позиции.

Сальдо традиционно подытожил все пропагандистским тезисом о "неизбежном наказании", пытаясь создать картину тотального контроля России на временно оккупированной территории.

Правозащитники неоднократно отмечали: такие суды не имеют никакой юридической силы, поскольку РФ проводит репрессии на территории суверенной Украины, а приговоры принимают структуры, не признаваемые международным правом.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Служба безопасности Украины задержала семерых коллаборантов, активно сотрудничавших с российскими оккупантами во время захвата Херсонщины. Среди них – бухгалтеры, передавшие госимущество агрессору, "финансист", внедрявший рублевую зону, и пропагандисты, призывавшие голосовать за "присоединение" к РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости