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"Прямий воєнний злочин": Росія атакувала іноземні судна в Чорному морі

Російські дрони атакували два цивільні судна в Чорному морі. На суховантажі VICTRESS загинув громадянин Єгипту

22 червня 2026, 08:50
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Slava Kot

Російські безпілотники атакували цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів у Чорному морі. Внаслідок удару загинув 58-річний громадянин Єгипту, ще кілька моряків дістали поранення. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ та віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

"Прямий воєнний злочин": Росія атакувала іноземні судна в Чорному морі

Пошкоджений російською атакою суховантаж VICTRESS. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Одним із суден, що потрапили під російську атаку, став суховантаж VICTRESS, який належить турецькому власнику та ходить під прапором Панами. Після влучання російського дрона на борту спалахнула масштабна пожежа. На судні перебували дев’ятеро членів екіпажу, громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. За даними українських ВМС, через ризик поширення вогню екіпажі військових катерів провели рятувальну операцію та евакуювали моряків. 

"Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль, серед них є втрати", — заявили у ВМС.

Загиблим виявився 58-річний громадянин Єгипту, який був кухарем судна. Восьмеро інших членів екіпажу змогли залишити корабель на рятувальному плоту.

Кулеба зазначив, що судно зазнало значних пошкоджень і втратило морехідний стан. Також під удар потрапило ще одне торговельне судно під прапором Палау та Белізу.

"Це черговий воєнний злочин росії. Атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути — це пряма загроза глобальної продовольчої та економічної безпеці й потребують рішучої реакції міжнародної спільноти", — підсумував Кулеба.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у травні Росія атакувала дроном китайське судно в Чорному морі. Після цього з’явилася реакція Китаю.



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Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/9017
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