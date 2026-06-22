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"Прямое военное преступление": Россия атаковала иностранные суда в Черном море

Российские дроны атаковали два гражданских судна в Черном море. На сухогрузе VICTRESS погиб гражданин Египта

22 июня 2026, 08:50
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Slava Kot

Российские беспилотники атаковали гражданские торговые суда, направлявшиеся в украинские порты в Черном море. В результате удара погиб 58-летний гражданин Египта, еще несколько моряков получили ранения. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ и вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

"Прямое военное преступление": Россия атаковала иностранные суда в Черном море

Поврежден российской атакой сухогруз VICTRESS. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Одним из судов, попавших под российскую атаку, стал сухогруз VICTRESS, принадлежащий турецкому владельцу и ходящий под флагом Панамы. После попадания российского дрона на борту вспыхнул масштабный пожар. На судне находились девять членов экипажа, граждане Египта, Турции и Индии. По данным украинских ВМС, из-за риска распространения огня экипажи военных катеров провели спасательную операцию и эвакуировали моряков.

"Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогруза, к сожалению, среди них есть потери", — заявили в ВМС.

Погибшим оказался 58-летний гражданин Египта, который являлся поваром судна. Восемь других членов экипажа смогли оставить корабль на спасательном плоту.

Кулеба отметил, что судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние. Также под удар попало еще одно торговое судно под флагом Палау и Белиза.

"Это очередное военное преступление России. Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты — это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и нуждаются в решительной реакции международного сообщества", — подытожил Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае Россия атаковала дроном китайское судно в Черном море. После этого появилась реакция Китая.



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Источник: https://t.me/OleksiiKuleba/9017
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