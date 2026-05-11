Прямий дзвінок Путіну неможливий: очільник ОП відповів на пропозицію Роберта Фіцо
Прямий дзвінок Путіну неможливий: очільник ОП відповів на пропозицію Роберта Фіцо

11 травня 2026, 19:56
Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов, перебуваючи з візитом у Литві, прокоментував резонансну заяву словацького прем’єра Роберта Фіцо про те, що Володимир Зеленський мав би особисто зателефонувати російському диктатору для завершення війни.

Буданов з іронією зауважив, що прямий зв'язок між країнами, які воюють, відсутній, а подібні питання не вирішуються через мобільні телефони. Водночас він підкреслив, що Київ залишається відкритим до конструктивного діалогу, якщо Росія справді має намір припинити агресію.

"Якщо говорити серйозно, то якщо РФ справді готова до серйозної розмови, Україна також була б готова", — цитує Буданова литовський мовник LRT. Голова ОП наголосив, що прагнення миру є офіційною та незмінною стратегією українського лідера. На його переконання, пошук дипломатичного шляху не є ознакою капітуляції: "Хочу ще раз повторити: укладання миру — це не слабкість, а доказ здорового глузду".

Оцінюючи поточну ситуацію, Кирило Буданов назвав стан справ на полі бою "стабільним". Таку ж характеристику він дав і нинішньому політичному режиму в Росії, проте додав багатозначну ремарку: "Але в цьому світі немає нічого вічного".

Таким чином, Україна вкотре демонструє готовність до завершення бойових дій, за умови, що російська сторона дійсно готова змінити мову погроз на реальні кроки до деескалації.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що офіційна Москва продовжує тримати "двері відкритими" для ймовірного візиту президента США Дональда Трампа до Російської Федерації. Речник російського президента Дмитро Пєсков під час останнього спілкування з журналістами підтвердив, що запрошення для американського політика залишається актуальним.



