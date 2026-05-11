Главная Новости Общество Война с Россией Прямой звонок Путину невозможен: глава ОП ответил на предложение Роберта Фицо
Прямой звонок Путину невозможен: глава ОП ответил на предложение Роберта Фицо

11 мая 2026, 19:56
Недилько Ксения

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, находясь с визитом в Литве, прокомментировал резонансное заявление словацкого премьера Роберта Фицо о том, что Владимир Зеленский должен лично позвонить российскому диктатору для завершения войны.

Кирилл Буданов

Буданов с иронией заметил, что прямая связь между воюющими странами отсутствует, а подобные вопросы не решаются через мобильные телефоны. В то же время он подчеркнул, что Киев остается открытым для конструктивного диалога, если Россия действительно намерена прекратить агрессию.

"Если говорить серьезно, то если РФ действительно готова к серьезному разговору, Украина тоже была бы готова", — цитирует Буданова литовский вещатель LRT. Глава ОП подчеркнул, что стремление к миру является официальной и неизменной стратегией украинского лидера. По его убеждению, поиск дипломатического пути не признак капитуляции: "Хочу еще раз повторить: заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла".

Оценивая текущую ситуацию, Кирилл Буданов назвал положение дел в поле боя "стабильным". Такую же характеристику он дал и нынешнему политическому режиму в России, однако добавил многозначительную ремарку: "Но в этом мире нет ничего вечного".

Таким образом, Украина в очередной раз демонстрирует готовность к завершению боевых действий при условии, что российская сторона действительно готова изменить язык угроз на реальные шаги к деэскалации.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что официальная Москва продолжает держать "дверь открытой" для вероятного визита президента США Дональда Трампа в Российскую Федерацию. Представитель российского президента Дмитрий Песков во время последнего общения с журналистами подтвердил, что приглашение для американского политика остается актуальным.



