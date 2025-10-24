logo_ukra

Війна з Росією "Прозріння" влади коштує надто дорого: у Раді розповіли, що почали усвідомлювати Зеленський та Кличко
НОВИНИ

“Прозріння” влади коштує надто дорого: у Раді розповіли, що почали усвідомлювати Зеленський та Кличко

Народний депутат Кучеренко розповів, що зрозуміли Зеленський та Кличко

24 жовтня 2025, 21:51
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Попередження про складну зиму лунали вже наприкінці літа. І народні депутати, і експерти, і навіть військові попереджали, що потрібно готуватися до посилення обстрілів — ворог “вибиватиме” енергетику. Однак, як виявилося, критично важливі об'єкти майже не захистили. 

“Прозріння” влади коштує надто дорого: у Раді розповіли, що почали усвідомлювати Зеленський та Кличко

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, що декілька днів тому побачив по очах президента, що він нарешті став прозрівати стосовно того, що зима буде вкрай важкою і йому, мʼяко кажучи, багато років “вішали локшину на вуха”.

“Так само побачив по очах київського міського голови, що до нього щось починає доходити — після закритого засідання Київської міської ради. Починає, але поки він продовжує перекладати абсолютно нормальний асфальт, витрачати бюджетні гроші на інші бездарні речі та купувати для цього  депутатів роздачею бюджетних коштів через “депутатські фонди”, — зазначив Кучеренко. 

Народний депутат зауважив: не впевнений що Кличко спроможний зрозуміти весь комплекс проблем інфраструктури міста, але те що зима може поховати всі його улюблені рейтинги — він таки схоже зрозумів.

“Саме тому, мабуть, пролунав заклик до “єдності” та до “перемирʼя”. Вже непогано — тільки дорогою ціною це “прозріння” дається”, — підсумував Кучеренко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що температура повітря поступово знижується і у квартирах без центрального теплопостачання відчутно прохолодно. Однак старт опалювального сезону відтерміновують. 

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, коли може стартувати опалювальний сезон у Києві. За його словами, чекати опалення у жовтні не варто.



Джерело: https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid02vg97jS3JerY1VPNDk32bbD19chENzWf2hVybeyggqtZsui8rNcUpbKL3KU2A9PQ5l
