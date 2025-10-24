logo

Война с Россией "Прозрение" власти стоит слишком дорого: в Раде рассказали, что начали осознавать Зеленский и Кличко
commentss НОВОСТИ Все новости

"Прозрение" власти стоит слишком дорого: в Раде рассказали, что начали осознавать Зеленский и Кличко

Народный депутат Кучеренко рассказал, что поняли Зеленский и Кличко

24 октября 2025, 21:51
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Предупреждения о сложной зиме звучали уже в конце лета. И народные депутаты, и эксперты, и даже военные предупреждали, что нужно готовиться к усилению обстрелов — враг будет "выбивать" энергетику. Однако, как оказалось, критично важные объекты почти не защитили.

"Прозрение" власти стоит слишком дорого: в Раде рассказали, что начали осознавать Зеленский и Кличко

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, что несколько дней назад увидел по глазам президента, что он наконец стал прозревать относительно того, что зима будет крайне тяжелой и ему, мягко говоря, много лет "вешали лапшу на уши".

"Так же увидел по глазам киевского городского головы, что до него что-то начинает доходить — после закрытого заседания Киевского городского совета. Начинает, но пока он продолжает переводить абсолютно нормальный асфальт, тратить бюджетные деньги на другие бездарные вещи и покупать для этого депутатов раздачей бюджетных средств через депутатские фонды", — отметил Кучеренко.

Народный депутат заметил: не уверен, что Кличко способен понять весь комплекс проблем инфраструктуры города, но то, что зима может похоронить все его любимые рейтинги — он, похоже, понял.

"Именно поэтому, наверное, раздался призыв к "единству" и к "перемирию". Уже неплохо — только дорогой ценой это "прозрение" дается", — подытожил Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что температура воздуха постепенно снижается и в квартирах без центрального теплоснабжения ощутимо прохладно. Однако старт отопительного сезона откладывают.

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, когда может стартовать отопительный сезон в Киеве. По его словам, ждать отопления в октябре не стоит.



Источник: https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid02vg97jS3JerY1VPNDk32bbD19chENzWf2hVybeyggqtZsui8rNcUpbKL3KU2A9PQ5l
