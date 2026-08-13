Провал Курської операції став несподіваним козирем України: на Заході шокували деталями

Майже два роки після початку операції Сил оборони в Курській області позиція України у війні суттєво змінилася. Якщо тоді Київ намагався створити додатковий важіль тиску на Кремль захопленням територій, то тепер головним козирем стали далекобійні удари по російській території. Про це пише Newsweek, аналізуючи зміни на полі бою та перспективи майбутніх контактів України зі США.

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Видання нагадує, що у лютому 2025 року російські війська фактично витіснили українські сили з Курської області. Саме на цьому тлі відбулася перша зустріч Володимира Зеленського з новообраним президентом США Дональдом Трампом, яка завершилася публічним конфліктом.

Однак нині ситуація виглядає інакше. Напередодні можливого приїзду американських переговорників Київ, на думку журналістів, має сильніші аргументи. Хоча перспективи швидкого завершення війни залишаються примарними, Україна демонструє здатність завдавати Росії відчутної шкоди на значній відстані.

Newsweek називає Курську операцію невдалою, зазначаючи, що українським військам зрештою довелося залишити захоплені території. Водночас Київ, як вважають автори матеріалу, зробив висновки та змістив акцент на кампанію далекобійних атак.

За даними незалежного моніторингового центру ACLED, у липні Україна завдала по території Росії утричі більше ударів, ніж у січні. Це дозволяє Києву створювати тиск на російську інфраструктуру без необхідності утримувати захоплену територію.

Водночас у виданні застерігають: далекобійна зброя не здатна вирішити всі проблеми України. Росія може вдатися до нової мобілізації, а технологічна перевага Києва не компенсує дефіциту людських ресурсів чи недостатньої кількості засобів для перехоплення балістичних ракет.

Проте саме далекобійна кампанія може стати важливим аргументом Зеленського під час майбутніх переговорів із Трампом. Київ може розраховувати на додаткові ракети для Patriot, фінансову підтримку та посилення політичного тиску на Москву.

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