Провал Курской операции стал неожиданным козырем Украины: на Западе шокировали детали

Почти через два года после начала операции Сил обороны в Курской области позиция Украины в войне существенно изменилась. Если Киев пытался создать дополнительный рычаг давления на Кремль захватом территорий, то теперь главным козырем стали дальнобойные удары по российской территории. Об этом пишет Newsweek, анализируя изменения в поле боя и перспективы будущих контактов Украины с США.

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В феврале 2025 года российские войска фактически вытеснили украинские силы из Курской области. Именно на этом фоне состоялась первая встреча Владимира Зеленского с завершившимся публичным конфликтом новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Однако сейчас ситуация обстоит иначе. В преддверии возможного приезда американских переговорщиков Киев, по мнению журналистов, имеет более сильные аргументы. Хотя перспективы быстрого завершения войны остаются призрачными, Украина демонстрирует способность наносить России ощутимый ущерб на значительном расстоянии.

Newsweek называет Курскую операцию неудачной, отмечая, что украинским войскам в конце концов пришлось покинуть захваченные территории. В то же время Киев, как считают авторы материала, сделал выводы и сместил акцент на кампанию дальнобойных атак.

По данным независимого мониторингового центра ACLED, в июле Украина нанесла по территории России втрое больше ударов, чем в январе. Это позволяет Киеву оказывать давление на российскую инфраструктуру без необходимости удерживать захваченную территорию.

В то же время, в издании предостерегают: дальнобойное оружие не способно решить все проблемы Украины. Россия может прибегнуть к новой мобилизации, а технологическое преимущество Киева не компенсирует дефицит человеческих ресурсов или недостаточное количество средств для перехвата баллистических ракет.

Однако именно дальнобойная кампания может стать важным доводом Зеленского во время предстоящих переговоров с Трампом. Киев может рассчитывать на дополнительные ракеты для Patriot, финансовую поддержку и усиление политического давления на Москву.

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