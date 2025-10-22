Протиракетна оборона України на межі існування: генерал вказав на жахаючі факти

В Україні наразі спостерігається тимчасове ослаблення ракетної загрози, оскільки російські війська удосконалюють свої засоби повітряних атак, а українським Силам оборони потрібен час для оновлення та адаптації. Таку позицію в ефірі КИЇВ24 висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія зосереджує удари по ключових об’єктах інфраструктури та залізничному сполученню України, зокрема в Києві та області. Хоча навколо столиці розташована одна з найпотужніших систем ППО, противнику все ж вдається шкодити.

"Навколо Києва функціонує найефективніша протиракетна та протиповітряна оборона в країні, але ворог все ж здійснює удари. Особливо фокусують атаки на критичних об'єктах інфраструктури. Водночас ситуація ускладнюється через постійне вдосконалення противником ракетного і безпілотного озброєння", — повідомив Романенко.

Він додав, що виробництво та модернізація безпілотників відбувається за участі українських спеціалістів, а щодо американських ракет — їх ефективність залежить від західних партнерів, які вносять корективи на основі зібраної інформації про влучання, що потребує часу.

Відомо, що РФ систематично атакує цивільні об’єкти України, намагаючись завдати максимальної шкоди енергетичній мережі та залізниці. Зокрема, під час сьогоднішньої атаки постраждала інфраструктура "Укрзалізниці". Станом на ранок деякі ділянки залишаються знеструмленими, а рух поїздів відбувається із затримками та зміненими маршрутами. Наприклад, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, що вже в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Аналогічні зміни і затримки можливі у поїзда №793/794 Черкаси — Київ, а також у приміських поїздах.

Як вже писали "Коментарі", територіальні претензії Кремля спрямовані не стільки на досягнення справедливого миру, скільки на підрив єдності України і руйнування її державності — адже завдяки військовим діям цього досягти їм не вдається, зазначив в ефірі "Еспресо" аналітик Націнституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.