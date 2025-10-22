Противоракетная оборона Украины на грани существования: генерал указал на ужасающие факты

В Украине сейчас наблюдается временное ослабление ракетной угрозы, поскольку российские войска совершенствуют свои средства воздушных атак, а украинским Силам обороны нужно время для обновления и адаптации. Такую позицию в эфире КИЕВ24 высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Фото: из открытых источников

По его словам, Россия сосредотачивает удары по ключевым объектам инфраструктуры и железнодорожному сообщению Украины, в частности, в Киеве и области. Хотя вокруг столицы расположена одна из самых мощных систем ПВО, противнику все же удается вредить.

"Вокруг Киева функционирует самая эффективная противоракетная и противовоздушная оборона в стране, но враг все же наносит удары. Особенно фокусируют атаки на критических объектах инфраструктуры. В то же время ситуация усложняется из-за постоянного усовершенствования противником ракетного и беспилотного вооружения", — сообщил Романенко.

Он добавил, что производство и модернизация беспилотников происходит при участии украинских специалистов, а в отношении американских ракет — их эффективность зависит от западных партнеров, которые вносят коррективы на основе собранной информации о попадании, которое требует времени.

Известно, что РФ систематически атакует гражданские объекты Украины, пытаясь нанести максимальный ущерб энергетической сети и железной дороге. В частности, во время атаки пострадала инфраструктура "Укрзализныци". На утро некоторые участки остаются обесточенными, а движение поездов происходит с задержками и измененными маршрутами. Например, поезд №43/44 Ивано-Франковск — Черкассы, уже в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Аналогичные изменения и задержки возможны у поезда №793/794 Черкассы – Киев, а также в пригородных поездах.

