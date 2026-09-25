Протидії цьому плану немає: експерт дав тривожний прогноз нищівних атак по Україні



















Захистити всю територію України від російських балістичних ракет за допомогою наявних систем протиракетної оборони неможливо. Таку оцінку озвучив військовий експерт Роман Світан. Він пояснив, що окремі успішні перехоплення балістики не означають появи суцільного захисного купола над країною.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, комплекси Patriot наразі зосереджені навколо найбільш важливих об'єктів і районів. Через це їхні можливості не можна поширити на всю територію України.

"У нас є кілька Patriot. Вони прикривають кілька майданчиків — менше 10% нашої української території. А на 90% і більше території немає протибалістичних ракет і не буде", — стверджує експерт.

Світан вважає, що створення повномасштабної протиракетної оборони потребувало б такої кількості комплексів та перехоплювачів, якої Україна фізично не має. Тому, на його думку, потрібно шукати інший підхід — поєднувати потужні системи із великою кількістю дешевших засобів ППО.

Окремою проблемою експерт називає тактику Росії щодо виснаження української протиповітряної оборони. Масоване застосування дронів змушує Україну витрачати дорогі ракети-перехоплювачі на цілі, які можуть коштувати значно дешевше.

"Росіяни засушили нашу систему протиповітряної оборони середньої дальності, тому що їхнє завдання — щоб ми витрачали дорогі ракети, які повинні знищувати російські важкі ракети типу Х-101, "Калібрів", "Іскандерів", на російські "Герані"", — каже Світан.

На думку Світана, виходом може стати розвиток власних дешевих ракет та комплексів ближньої дальності. Їх можна було б використовувати проти дронів, реактивних безпілотників та інших повітряних цілей, зберігаючи дорогі перехоплювачі для балістики та крилатих ракет.

Експерт звертає увагу на досвід Росії, яка створила навколо Москви щільну систему ППО малої дальності. Україні, за його оцінкою, необхідно розвивати подібний принцип, але адаптувати його для захисту значно більшої території.

"Як тільки у нас буде достатня щільність фронтальної ППО, російські аероцілі просто не потраплятимуть у наші тили, і ми не будемо витрачати дорогі ракети на знищення такого роду цілей", — підкреслив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що постійні заяви Дональда Трампа про близьке завершення війни та його готовність підтримувати прямий діалог із Володимиром Путіним ще не означають, що Москва готова відмовитися від своїх цілей. Журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що стратегію американського президента необхідно розглядати через призму його власних політичних завдань.