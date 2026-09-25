Противодействия этому плану нет: эксперт дал тревожный прогноз сокрушительных атак по Украине



















Защитить всю территорию Украины от российских баллистических ракет с помощью существующих систем противоракетной обороны невозможно. Такую оценку озвучил военный эксперт Роман Свитан. Он пояснил, что некоторые успешные перехваты баллистики не означают появления сплошного защитного купола над страной.

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По словам эксперта, комплексы Patriot сосредоточены вокруг наиболее важных объектов и районов. Поэтому их возможности нельзя распространить на всю территорию Украины.

"У нас есть несколько Patriot. Они прикрывают несколько площадок — менее 10% нашей украинской территории. А на 90% и больше территории нет противобаллистических ракет и не будет", — утверждает эксперт.

Свитан считает, что создание полномасштабной противоракетной обороны потребовало бы такого количества комплексов и перехватчиков, какого у Украины физически нет. Поэтому, по его мнению, нужно искать другой подход — совмещать мощные системы с большим количеством более дешевых средств ПВО.

Отдельной проблемой эксперт называет тактику России по истощению украинской противовоздушной обороны. Массированное применение дронов заставляет Украину тратить дорогие ракеты-перехватчики на цели, которые могут стоить гораздо дешевле.

"Россияне засушили нашу систему противовоздушной обороны средней дальности, потому что их задача – чтобы мы тратили дорогие ракеты, которые должны уничтожать российские тяжелые ракеты типа Х-101, "Калибров", "Искандеров", на российские "Герани"", — говорит Свитан.

По мнению Свитана, выходом может стать развитие собственных дешевых ракет и комплексов ближней дальности. Их можно было использовать против дронов, реактивных беспилотников и других воздушных целей, сохраняя дорогие перехватчики для баллистики и крылатых ракет.

Эксперт обращает внимание на опыт России, создавшей вокруг Москвы плотную систему ПВО малой дальности. Украине, по его оценке, необходимо развивать подобный принцип, но адаптировать его для защиты гораздо большей территории.

"Как только у нас будет достаточная плотность фронтальной ПВО, российские аэроцеллы просто не будут попадать в наши тылы, и мы не будем тратить дорогие ракеты на уничтожение такого рода целей", – подчеркнул эксперт.

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