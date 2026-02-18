В Україні зʼявився рух "Чесна мобілізація", який викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів". Про це йдеться в Маніфесті руху, опублікованому в однойменному телеграм-каналі.

Проти заброньованих за гроші «мажорів» та «активістів»: в Україні зʼявився рух за чесну мобілізацію

"Ми — проти: блатних "заброньованих" активістів, "антикорупціонерів", чиновників та інших "пасіонаріїв", які запевняють, що воювати повинні всі, окрім них та їхніх близьких. Проти касти недоторканих журналістів і блогерів, які зі стрімів у соцмережах роздають ярлики усім українцям, визначаючи, хто з них – ухилянт, а хто – патріот. Проти насильницької "бусифікації", яка супроводжується побиттям та приниженням. Це знищує мотивацію долучатися до війська", — зазначається в Маніфесті.

Рух виступає за справедливу мобілізацію, зокрема, за прозору систему бронювання від служби в армії.

"Ми за те, щоб нашу країну захищали всі, хто має обов’язок це робити. Не тільки прості люди, у яких немає грошей відкупитися, а й блатні, мажори, блогери, журналісти та різноманітні активісти, які "нарішали" собі бронь. Ми за — прозору систему бронювання. Щоб ніхто не міг уникнути служби за гроші, через зв’язки або привілейований статус", — сказано в Маніфесті Руху.

В Маніфесті наголошується, що бронювання від військової служби має бути "не по блату, а за реальним фахом, що несе користь державі".

"Ми впевнені, що фронт – це не покарання, а конституційний обов'язок. Він не повинен залежати від товщини гаманця чи медійності. Бронювання має бути не по блату, а за реальним фахом, що несе користь державі. Економіка повинна працювати, але бронь – отримувати працівники дійсно критичних об’єктів інфраструктури, а не "потрібні" люди чи публічні особи. Армія має бути для кращих та вмотивованих, а не для тих, хто не зміг відкупитися", — наголошує Рух "Чесна мобілізація".

Зазначається, що Рух створили цивільні та військові, він є неполітичним. Ключова мета — вирішити системну проблему з мобілізацією в Україні.

Як повідомлялося раніше, у січні-лютому 2026 року правоохоронці розпочали боротьбу з незаконними схемами, викривши десятки організаторів та учасників. Тільки за місяць ліквідовано понад 20 схем, що включали продаж фіктивних документів та організацію незаконного перетину кордону. Разом із тим, за словами міністра економіки, кількість заброньованих від мобілізації за рік зросла на 300 тисяч осіб.