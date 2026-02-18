В Украине появилось движение "Честная мобилизация", разоблачающее "забронированных" уклонистов-активистов и мажоров. Об этом говорится в Манифесте движения, опубликованном в одноименном телеграм-канале.

Против забронированных за деньги «мажоров» и «активистов»: в Украине появилось движение за честную мобилизацию

"Мы – против: блатных "забронированных" активистов, "антикоррупционеров", чиновников и других "пассионариев", уверяющих, что воевать должны все, кроме них и их близких. Против касты нетронутых журналистов и блогеров, которые со стримов в соцсетях раздают ярлыки всем украинцам, определяя, кто из них – ухылянт, а кто – патриот. Против насильственной "бусификации", сопровождающейся избиением и унижением. Это уничтожает мотивацию присоединяться к войску", – отмечается в Манифесте.

Движение выступает за справедливую мобилизацию, в частности за прозрачную систему бронирования от службы в армии.

"Мы за то, чтобы нашу страну защищали все, кто обязан это делать. Не только простые люди, у которых нет денег откупиться, но и блатные, мажоры, блогеры, журналисты и разнообразные активисты, которые "нарешали" себе бронь. Мы — прозрачная система бронирования. Чтобы никто не мог избежать службы за деньги, из-за связей или привилегированного статуса", — сказано в Манифесте Движения.

В Манифесте отмечается, что бронирование от военной службы должно быть "не по блату, а по реальной специальности, несущей пользу государству".

"Мы уверены, что фронт – это не наказание, а конституционная обязанность. Он не должен зависеть от толщины кошелька или медийности. Бронирование должно быть не по блату, а по реальной специальности, несущей пользу государству. Экономика должна работать, но бронь – получать работники действительно критических объектов инфраструктуры, а не "нужные" люди или публичные лица. Армия должна быть для лучших и мотивированных, а не для тех, кто не смог откупиться", — отмечает Движение "Честная мобилизация".

Отмечается, что Движение создали гражданские и военные, оно неполитическое. Ключевая цель – решить системную проблему с мобилизацией в Украине.

Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2026 года правоохранители начали борьбу с незаконными схемами, разоблачив десятки организаторов и участников. Только за месяц ликвидировано более 20 схем, включавших продажу фиктивных документов и организацию незаконного пересечения границы. Вместе с тем, по словам министра экономики, количество забронированных от мобилизации за год выросло на 300 тысяч человек.