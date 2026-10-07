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"Проста праздник какойта": Генштаб ЗСУ "привітав" Путіна з днем народження

Генштаб ЗСУ 7 жовтня оприлюднив дані про втрати російської армії у війні проти України.

7 жовтня 2026, 08:35
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Slava Kot

Генеральний штаб Збройних сил України 7 жовтня оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії у повномасштабній війні. Повідомлення від ЗСУ з’явилося у день народження Володимира Путіна. Таким чином у Генштабі символічно "привітали" очільника Кремля з 74-річчям.

"Проста праздник какойта": Генштаб ЗСУ "привітав" Путіна з днем народження

Генштаб ЗСУ "привітав" Путіна з днем народження

За даними українського військового командування, від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати російських військ сягнули близько 1 545 950 військовослужбовців. Лише за минулу добу, за оцінкою Генштабу, російська армія втратила ще близько 1690 людей.

Серед іншої техніки, яку, за даними Генштабу, втратила РФ, — 12 396 танків, 25 498 бойових броньованих машин та 50 836 артилерійських систем. Також у повідомлені сказано про знищення 443 російських літаків, 356 гелікоптерів, 2192 реактивних систем залпового вогню та 1690 засобів протиповітряної оборони.

Окремо у зведенні зазначені втрати безпілотників — понад 551,8 тисячі БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, за останню добу було знищено ще 1890 таких апаратів.

У Генштабі наголосили, що наведені цифри є орієнтовними та відображають українську оцінку бойових втрат російських сил. 

"Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе — до звалища історії", — заявили у Генштабі.

Українське командування зазначило, що боротьба з російською агресією триває заради справедливого та тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, що 7 жовтня Володимиру Путіну виповнюється 74 роки. Очільник Кремля править РФ вже понад чверть століття.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки років залишилося жити Путіну. ШІ назвав точні цифри для диктатора.



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