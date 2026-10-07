"Проста праздник какойта": Генштаб ВСУ "поздравил" Путина с днем рождения

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 7 октября обнародовал обновленные данные о потерях российской армии в полномасштабной войне. Сообщение от ВСУ появилось в день рождения Владимира Путина. Таким образом, в Генштабе символически "поздравили" главу Кремля с 74-летием.

Генштаб ВСУ "поздравил" Путина с днем рождения

По данным украинского военного командования, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери российских войск достигли около 1545950 военнослужащих. Только за минувшие сутки, по оценке Генштаба, российская армия потеряла еще около 1690 человек.

Среди прочей техники, которую, по данным Генштаба, потеряла РФ, – 12 396 танков, 25 498 боевых бронированных машин и 50 836 артиллерийских систем. Также в сообщении говорится об уничтожении 443 российских самолетов, 356 вертолетов, 2192 реактивных систем залпового огня и 1690 средств противовоздушной обороны.

Отдельно в возведении указаны потери беспилотников — более 551,8 тысяч БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, за последние сутки было уничтожено еще 1890 таких аппаратов.

В Генштабе подчеркнули, что приведенные цифры ориентировочные и отражают украинскую оценку боевых потерь российских сил.

"Развязав величайшую войну на континенте со времен Второй мировой, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а себя к свалке истории", — заявили в Генштабе.

Украинское командование отметило, что борьба с российской агрессией идет ради справедливого и продолжительного мира в Украине.

Напомним, что 7 октября Владимиру Путину исполняется 74 года. Глава Кремля правит РФ уже более четверти века.

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