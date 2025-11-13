Прорив фронту: чи змушуватиме Захід Зеленського піти на поступки Путіну

Ситуація на фронті складна — в армії РФ є певні просування. Портал “Коментарі” запитав в експертів, чи вплине це на рішення США та ЄС щодо постачання зброї та чи не змушуватимуть партнери Україну піти на поступки РФ.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Офіцер запасу, лідерка та співзасновниця USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки і оборони Катерина Коваль пояснила, що відступ ЗСУ в рамках певної операції відбувається з метою збереження особового складу. Це дає можливість провести перегрупування військ та підготувати контрнаступ. І це, за її словами, не вплине на рішення США щодо продажу зброї Україні, як і на рішення ЄС.

“Для Європейського Союзу та США взагалі вигідно співпрацювати з Україною в рамках цього напрямку. Тому що йдеться не лише про війну в Україні, йдеться про глобальну безпеку. Ми вже бачимо погрози Російської Федерації всьому світу — бачимо, що зараз безпека Європи взагалі є під прямою загрозою. Для Європейського Союзу це і політичне рішення, показати, що ЄС повністю трансформує свою безпекову і оборонну архітектуру. Показати своє політичне рішення щодо допомоги Україні дуже важливо, навіть в такій ситуації, коли ми закуповуємо зброю у Сполучених Штатів, а не отримуємо в якості підтримки безкоштовно. Тому це дуже важливо для геополітики”, — наголосила експертка.

За словами Катерини Коваль, заморозка війни в Україні не вигідна ні США, ні західним партнерам, адже від цього залежить глобальна безпека.

“Весь демократичний світ зараз об'єднується — і Україна є флагманом цього об'єднання — для протистояння агресору, для того, щоб взагалі унеможливити агресію в майбутньому. Тобто заморозка може бути визнанням того, що не вдалося побудувати таку модель глобальної безпеки”, — переконана співрозмовниця “Коментарів”.

А таке визнання, підкреслила вона, політично невигідно жодній країні демократичного світу.

“Україна не погодиться на заморозку війни, адже ми не визнаємо жодних інших кордонів, ніж кордони 1991 року. І ми розуміємо, що всі території України мають бути деокупованими. Також мають бути наслідки в правовому полі для Російської Федерації за всі злочини, скоєні на території України. Це має бути відбуватись тільки так”, — підкреслила Катерина Коваль.

Політичний експерт Світлана Кушнір зазначила, що у деякому сенсі тиск на Україну вже відбувається.

“На жаль, сценарій, за яким на Україну тиснуть, аби ми підписали якісь невигідні для нас умови, приміром, відмову від території, або заморозку, вже реалізується. До того ж варто згадати тривалий шатдаун у США, через який частина тих закупівель, які мали б бути здійснені за рахунок партнерської допомоги США, не виконується”, — розповіла експерт.

Світлана Кушнір зауважила, що найважливіше для України зараз, щоб наша партнерська коаліція “Рамштайн” не “взяла паузу” у реалізації своїх зобов'язань.

“Важливо, щоб закупляли Україні зброю та закривали необхідні військові потреби. І Україна могла хоч якось ефективно протидіяти ворогу”, — зазначила Світлана Кушнір.

Щодо ситуації на фронті експерт вказала на важливість реальних рішень та кроків партнерів Україні. За її словами, якби західні партнери надавали достатню підтримку ще з 2022 року, коли українські війська провели декілька вдалих операцій і звільнили значну частину територій від окупантів, то зараз ситуація була б значно іншою. Однак партнери не хотіли сваритися з Росією та вводити жорсткі санкції.

Політолог зауважила, що така ситуація тиску та непередбачуваності неприйнятна, однак висловила переконання, що Україна зможе повернути окуповані території.



