Прорыв фронта: заставит ли Запад Зеленского пойти на уступки Путину

Ситуация на фронте сложна – в армии РФ есть определенные продвижения. Портал "Комментарии" спросил экспертов, повлияет ли это на решение США и ЕС по поставкам оружия и не заставят ли партнеры Украину пойти на уступки РФ.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Офицер запаса, лидер и соучредитель USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль пояснила, что отступление ВСУ в рамках определенной операции происходит с целью сохранения личного состава. Это дает возможность провести перегруппировку войск и подготовить контрнаступление. И это, по ее словам, не повлияет на решение США о продаже оружия Украине, как и на решение ЕС.

"Для Европейского Союза и США вообще выгодно сотрудничать с Украиной в рамках этого направления. Потому что речь идет не только о войне в Украине, речь идет о глобальной безопасности. Мы уже видим угрозы Российской Федерации всему миру — видим, что сейчас безопасность Европы вообще под прямой угрозой. Для Европейского Союза это и политическое решение, показать, что ЕС полностью трансформирует свою архитектуру безопасности и обороны. Показать свое политическое решение о помощи Украине очень важно даже в такой ситуации, когда мы закупаем оружие у Соединенных Штатов, а не получаем в качестве поддержки бесплатно. Поэтому это очень важно для геополитики”, — подчеркнула эксперт.

По словам Екатерины Коваль, заморозка войны в Украине не выгодна ни США, ни западным партнерам, ведь от этого зависит глобальная безопасность.

"Весь демократический мир сейчас объединяется — и Украина является флагманом этого объединения — для противостояния агрессору, для того, чтобы вообще сделать невозможной агрессию в будущем. То есть заморозка может быть признанием того, что не удалось построить такую модель глобальной безопасности", — убеждена собеседница "Комментариев".

А такое признание, подчеркнула она, политически невыгодно ни для одной страны демократического мира.

"Украина не согласится на заморозку войны, ведь мы не признаем никаких других границ, чем границы 1991 года. И мы понимаем, что все территории Украины должны быть деоккупированы. Также должны быть последствия в правовом поле для Российской Федерации за все преступления, совершенные на территории Украины. Это должно происходить только так", — подчеркнула Екатерина Коваль.

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что в некотором смысле давление на Украину уже происходит.

"К сожалению, сценарий, по которому на Украину давят, чтобы мы подписали какие-то невыгодные для нас условия, к примеру, отказ от территории, или заморозку, уже реализуется. К тому же стоит упомянуть длительный шатдаун в США, из-за которого часть закупок, которые должны быть осуществлены за счет партнерской помощи США, не выполняется", — рассказала.

Светлана Кушнир отметила, что самое важное для Украины сейчас, чтобы наша партнерская коалиция "Рамштайн" не взяла паузу в реализации своих обязательств.

"Важно, чтобы закупали Украине оружие и закрывали необходимые военные нужды. И Украина могла хоть как-то эффективно противодействовать врагу", — отметила Светлана Кушнир.

Относительно ситуации на фронте эксперт отметила важность реальных решений и шагов партнеров Украины. По ее словам, если бы западные партнеры оказывали достаточную поддержку еще с 2022 года, когда украинские войска провели несколько удачных операций и освободили значительную часть территорий от оккупантов, сейчас ситуация была бы значительно иной. Однако партнеры не хотели ссориться с Россией и вводить жесткие санкции.

Политолог отметила, что такая ситуация давления и непредсказуемости неприемлема, однако убеждена, что Украина сможет вернуть оккупированные территории.



