«Промисловий Рамштайн» стартує: Німеччина вливає мільйони у відбудову України

Україна отримує новий масштабний інструмент для відновлення економіки — Німеччина офіційно долучається до ініціативи "Промисловий Рамштайн", яка має змінити підхід до відбудови та модернізації промисловості.

Україна і Німеччина запускають «Промисловий Рамштайн» для модернізації економіки

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Іnshe.tv.

14 квітня у Берліні Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини підписали Спільну декларацію про наміри. Подія відбулася під час українсько-німецьких міждержавних консультацій за участі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента України Володимира Зеленського.

Що означає "Промисловий Рамштайн"

Ініціатива передбачає не просто відбудову зруйнованих підприємств, а повну модернізацію промисловості та інтеграцію українських компаній у європейські ринки.

За словами міністра Олексія Соболева, йдеться про довгострокову стратегію розвитку, яка дозволить українській економіці стати конкурентною на міжнародному рівні.

Скільки грошей дає Німеччина

Німеччина через банк розвитку KfW планує виділити стартові 30 млн євро. Ці кошти підуть на підтримку українських підприємств, зокрема на закупівлю сучасного європейського обладнання.

Окрім цього, загальний пакет фінансування від німецької сторони становить 233 млн євро. Його спрямують не лише на промисловість, а й на:

– відновлення енергетики

– підготовку спеціалістів

– розвиток соціального житла

– реагування на надзвичайні ситуації

Як працюватиме програма

Фінансування передбачає гнучкий підхід: гранти, кредити, гарантії та комбіновані інструменти, які адаптуватимуться під конкретні підприємства.

Особливий акцент зроблять на компаніях, які постраждали від війни, а також на запуску нових виробництв і розвитку експорту.

Реалізацією програми займатиметься Національна установа розвитку України, яка має перетворитися на повноцінний банк розвитку за моделлю німецького KfW.

Хто ще може долучитися

Україна вже веде переговори з іншими партнерами щодо розширення "Промислового Рамштайну". Серед потенційних учасників — країни ЄС та міжнародні партнери, зокрема Японія, Франція, Італія, Швеція та Корея.

Очікується, що нові домовленості можуть бути досягнуті під час міжнародної конференції URC2026 у Польщі.

Таким чином, "Промисловий Рамштайн" може стати ключовим інструментом економічного відновлення України та її інтеграції до Європейського Союзу.

