«Промышленный Рамштайн» стартует: Германия вливает миллионы в восстановление Украины

Украина получает новый масштабный инструмент для восстановления экономики — Германия официально присоединяется к инициативе "Промышленный Рамштайн", которая должна изменить подход к восстановлению и модернизации промышленности.

Украина и Германия запускают "Промышленный Рамштайн" для модернизации экономики

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Inshe.tv.

14 апреля в Берлине Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии подписали Совместную декларацию о намерениях. Событие произошло во время украинско-германских межгосударственных консультаций с участием канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского.

Что означает "Промышленный Рамштайн"

Инициатива предполагает не просто восстановление разрушенных предприятий, а полную модернизацию промышленности и интеграцию украинских компаний в европейские рынки .

По словам Министра Алексея Соболева, речь идет о долгосрочной стратегии развития, которая позволит украинской экономике стать конкурентной на международном уровне.

Сколько денег дает Германия

Германия через банк развития KfW планирует выделить стартовые 30 млн. евро. Эти средства пойдут на поддержку украинских предприятий, в частности, на закупку современного европейского оборудования.

Кроме этого, общий пакет финансирования от немецкой стороны составляет 233 млн. евро. Его направят не только на промышленность, но и на:

– восстановление энергетики

– подготовку специалистов

– развитие социального жилья

– реагирование на чрезвычайные ситуации

Как будет работать программа

Финансирование подразумевает гибкий подход: гранты, кредиты, гарантии и комбинированные инструменты , которые будут адаптироваться под конкретные предприятия.

Особый акцент сделают на пострадавших от войны компаниях, а также на запуске новых производств и развитии экспорта.

Реализацией программы будет заниматься Национальное учреждение развития Украины, которое должно превратиться в полноценный банк развития по модели немецкого KfW.

Кто еще может присоединиться

Украина уже ведет переговоры с другими партнерами по расширению "Промышленного Рамштайна". Среди потенциальных участников – страны ЕС и международные партнеры, в частности Япония, Франция, Италия, Швеция и Корея.

Ожидается, что новые договоренности могут быть достигнуты на международной конференции URC2026 в Польше.

Таким образом, "Промышленный Рамштайн" может стать ключевым инструментом экономического обновления Украины и ее интеграции в Европейский Союз .

Читайте на "Комментариях", что создание специального международного трибунала для России за преступление агрессии против Украины выходит на финишную прямую. Формальные процедуры завершены, и уже в середине мая вопрос может быть вынесен на голосование в Совете Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметив, что необходимое количество стран-участниц уже обеспечено.