«Промышленный Рамштайн» стартует: Германия вливает миллионы в восстановление Украины

Проніна Анна
Украина получает новый масштабный инструмент для восстановления экономики — Германия официально присоединяется к инициативе "Промышленный Рамштайн", которая должна изменить подход к восстановлению и модернизации промышленности.
Украина и Германия запускают "Промышленный Рамштайн" для модернизации экономики
Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Inshe.tv.
14 апреля в Берлине Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии подписали Совместную декларацию о намерениях. Событие произошло во время украинско-германских межгосударственных консультаций с участием канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского.
Инициатива предполагает не просто восстановление разрушенных предприятий, а полную модернизацию промышленности и интеграцию украинских компаний в европейские рынки .
По словам Министра Алексея Соболева, речь идет о долгосрочной стратегии развития, которая позволит украинской экономике стать конкурентной на международном уровне.
Германия через банк развития KfW планирует выделить стартовые 30 млн. евро. Эти средства пойдут на поддержку украинских предприятий, в частности, на закупку современного европейского оборудования.
Кроме этого, общий пакет финансирования от немецкой стороны составляет 233 млн. евро. Его направят не только на промышленность, но и на:
– восстановление энергетики
– подготовку специалистов
– развитие социального жилья
– реагирование на чрезвычайные ситуации
Финансирование подразумевает гибкий подход: гранты, кредиты, гарантии и комбинированные инструменты , которые будут адаптироваться под конкретные предприятия.
Особый акцент сделают на пострадавших от войны компаниях, а также на запуске новых производств и развитии экспорта.
Реализацией программы будет заниматься Национальное учреждение развития Украины, которое должно превратиться в полноценный банк развития по модели немецкого KfW.
Украина уже ведет переговоры с другими партнерами по расширению "Промышленного Рамштайна". Среди потенциальных участников – страны ЕС и международные партнеры, в частности Япония, Франция, Италия, Швеция и Корея.
Ожидается, что новые договоренности могут быть достигнуты на международной конференции URC2026 в Польше.
Таким образом, "Промышленный Рамштайн" может стать ключевым инструментом экономического обновления Украины и ее интеграции в Европейский Союз .
Читайте на "Комментариях", что создание специального международного трибунала для России за преступление агрессии против Украины выходит на финишную прямую. Формальные процедуры завершены, и уже в середине мая вопрос может быть вынесен на голосование в Совете Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметив, что необходимое количество стран-участниц уже обеспечено.