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Про що натякає Зеленський: Портников оцінив шанси на швидкий світ в Україні

Журналіст вважає, що зустрічі Зеленського з представниками США не мають прямого відношення до переговорів щодо завершення війни, оскільки рішення залишається за Кремлем

25 липня 2026, 12:00
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Кравцев Сергей

Переговори президента України Володимира Зеленського з американськими представниками, включаючи можливу зустріч із Дональдом Трампом, не слід сприймати як реальні мирні переговори з Росією. Таку думку висловив журналіст та публіцист Віталій Портников в інтерв'ю своєму колегі Євгену Кисельову.

Про що натякає Зеленський: Портников оцінив шанси на швидкий світ в Україні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключова проблема полягає в тому, що Україна веде війну не зі Сполученими Штатами, а з Росією. Тому контакти Києва з Вашингтоном, навіть на найвищому рівні, не можуть автоматично призвести до припинення бойових дій.

Віталій Портников звернув увагу на заяви Володимира Зеленського про те, що досягнення мирної угоди багато в чому залежить від президента США Дональда Трампа.

На думку журналіста, така оцінка не відповідає реальному стану справ, оскільки можливості американського лідера впливати на рішення Кремля дуже обмежені.

Він зазначив, що Вашингтон здатний посилити військову допомогу Україні, прискорити постачання систем Patriot, боєприпасів та іншої техніки та підтримати українську оборону. Проте, підкреслив Портніков, США не мають інструментів, які могли б змусити Володимира Путіна припинити війну, якщо Москва сама не зацікавлена в такому рішенні.

Як підтвердження своєї позиції журналіст навів нещодавні переговори глави МЗС Росії Сергія Лаврова в Манілі, які, на його думку, продемонстрували намір Кремля продовжувати бойові дії.

Портников також припустив, що заяви про швидкий світ можуть бути частиною інформаційної стратегії української влади, спрямованої на підтримку громадських очікувань. При цьому він наголосив, що реальні перспективи завершення війни залежать передусім від позиції Росії, а не від дипломатичних контактів Києва з Вашингтоном.

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