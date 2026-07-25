О чем намекает Зеленский: Портников оценил шансы на скорый мир в Украине

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американскими представителями, включая возможную встречу с Дональдом Трампом, не следует воспринимать как реальные мирные переговоры с Россией. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в интервью своему коллеге Евгению Киселеву.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что Украина ведет войну не с Соединенными Штатами, а с Россией. Поэтому контакты Киева с Вашингтоном, даже на самом высоком уровне, не могут автоматически привести к прекращению боевых действий.

Виталий Портников обратил внимание на заявления Владимира Зеленского о том, что достижение мирного соглашения во многом зависит от президента США Дональда Трампа.

По мнению журналиста, такая оценка не соответствует реальному положению дел, поскольку возможности американского лидера влиять на решение Кремля весьма ограничены.

Он отметил, что Вашингтон способен усилить военную помощь Украине, ускорить поставки систем Patriot, боеприпасов и другой техники, а также поддержать украинскую оборону. Однако, подчеркнул Портников, у США нет инструментов, которые могли бы заставить Владимира Путина прекратить войну, если Москва сама не заинтересована в таком решении.

В качестве подтверждения своей позиции журналист привел недавние переговоры главы МИД России Сергея Лаврова в Маниле, которые, по его мнению, продемонстрировали намерение Кремля продолжать боевые действия.

Портников также предположил, что заявления о скором мире могут быть частью информационной стратегии украинской власти, направленной на поддержание общественных ожиданий. При этом он подчеркнул, что реальные перспективы завершения войны зависят прежде всего от позиции России, а не от дипломатических контактов Киева с Вашингтоном.

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