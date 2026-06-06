Про що говорить жахлива аварія в Києві: які мають бути зроблені висновки

Мережа продовжує обговорювати резонансне відео ДТП на Кардачах, на яке маса реакцій. Всі однотипні: "ще збільшити штрафи", "ще знизити ліміт швидкості", "ще додати камер спостереження". Про це розповів політичний оглядач, журналіст Олексій Панич.

ДТП у Києві. Фото: з відкритих джерел

"У нас те саме в усіх сферах життя: якщо якісь заходи не працюють і не запобігають проблемам, стандартна реакція – зробити "те саме, але ще жорсткіше", може тепер запрацює. І так не роками, а десятиліттями", – зазначив експерт.

Він продовжує, насправді от саме проти таких ДТП, як те, що трапилося, є просте рішення. А саме: "лежачі поліцейські" з певними інтервалами тільки на смузі для громадського транспорту. Він їде неквапливо, йому великих проблем не буде, а от їхати по цій смузі повз потік машин на швидкості 70+ вже буде зась.

"Але, кому ж потрібні ефективні рішення, якщо заради них потрібно змінювати шаблони мислення, і при цьому не буде додаткових грошей в бюджет завдяки масовому покаранню не тих, кому байдуже, а тих, хто не вписався в ліміт швидкості на +5-10 км/год", – зазначив Олексій Панич.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Києві 5 червня вдень сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль, рухаючись із великою швидкістю, злетів із проїжджої частини і врізався в підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири особи, повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ.

Поліція Києва підтвердила факт ДТП та зазначила, що трагедія сталася у Солом’янському районі, на Чоколівському бульварі. "Наразі з’ясовуємо всі обставини і причини ДТП", — повідомили правоохоронці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для фіксації всіх деталей. Стан водія та додаткові обставини аварії ще уточнюються.

Внаслідок ДТП рух транспортних засобів на Чоколівському бульварі у напрямку вулиці Вадима Гетьмана значно ускладнено. Правоохоронці наразі не коментують інформацію щодо постраждалих та затримання водія. Всі деталі обіцяють надати після проведення першочергових слідчих дій.



