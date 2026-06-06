О чем говорит ужасная авария в Киеве: какие должны быть сделаны выводы

Сеть продолжает обсуждать резонансное видео ДТП на Кардачах, на которое масса реакций. Все однотипны: "еще увеличить штрафы", "еще снизить предел скорости", "еще добавить камер наблюдения". Об этом рассказал политический обозреватель, журналист Алексей Паныч.

ДТП в Киеве. Фото: из открытых источников

"У нас то же во всех сферах жизни: если какие-то мероприятия не работают и не предотвращают проблемы, стандартная реакция – сделать "то же, но еще жестче", может теперь заработает. И так не годами, а десятилетиями", – отметил эксперт.

Он продолжает, на самом деле вот именно против таких ДТП, как случившееся, есть простое решение. А именно: "лежачие полицейские" с определенными интервалами только на полосе для общественного транспорта. Он едет неторопливо, ему больших проблем не будет, а вот ехать по этой полосе мимо потока машин на скорости 70 уже будет нельзя.

"Но, кому же нужны эффективные решения, если ради них нужно менять шаблоны мышления, и при этом не будет дополнительных денег в бюджет благодаря массовому наказанию не тех, кому безразлично, а тех, кто не вписался в лимит скорости на 5-10 км/ч", — отметил Алексей Паныч.

Читайте на портале "Комментарии" — в Киеве 5 июня днем произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль, двигаясь с большой скоростью, взлетел с проезжей части и врезался в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, сообщают местные паблики и СМИ.

Полиция Киева подтвердила факт ДТП и отметила, что трагедия произошла в Соломенском районе, на Чоколовском бульваре. "В настоящее время выясняем все обстоятельства и причины ДТП", — сообщили правоохранители. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для фиксации всех деталей. Состояние водителя и дополнительные обстоятельства аварии еще уточняются.

В результате ДТП движение транспортных средств на Чоколовском бульваре в направлении улицы Вадима Гетьмана значительно затруднено. Правоохранители пока не комментируют информацию о пострадавших и задержании водителя. Все детали обещают предоставить после проведения первоочередных следственных действий.



