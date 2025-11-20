Про що говорить скасована зустріч між Віткоффом і Зеленським: чому м'яч тепер на боці Києва

Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував провести в середу в Анкарі зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити нову мирну ініціативу. Однак переговори не відбулися через те, що українська сторона прибула з власним планом, який, за оцінкою джерел, РФ не погодиться прийняти. Про це пише Axios. Про що свідчить те, що зустріч так і не відбулася? Чи може бути це свідченням того, що європейці, які здебільшого були не в курсі нового плану США та РФ, готові підтримати Україну для подальшої боротьби, незважаючи на позиції Вашингтону? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Володимир Зеленський та Стів Віткофф

Час грає проти України

Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко зазначив, скасування зустрічі в Анкарі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським свідчить про серйозні розбіжності між адміністрацією Трампа та Києвом щодо умов миру.

Експерт зазначив, США, за даними Axios та FT, просувають план з великими поступками Україні (контроль РФ над Донбасом, скорочення ЗСУ, відмова від певної зброї), складений з участю росіян, тоді як Зеленський прибув з альтернативним планом, розробленим спільно з європейськими партнерами, та наполягав на ширшому форматі переговорів за участю Європи.

"Це частково підтверджує тезу про готовність Європи підтримувати Україну далі, попри тиск Вашингтона: Київ явно координується з ЄС (план "з європейськими партнерами"), а європейці публічно не підтримали американсько-російську ініціативу та продовжують постачати зброю. Однак це радше сигнал опору Зеленського односторонньому диктату США, ніж повний розкол Заходу – Європа залежна від американських гарантій безпеки, і Трамп може натиснути сильніше. М'яч тепер на боці Києва, але час грає проти України", – зазначив Ігор Петренко.

Без України і наших європейських друзів всі їхні "договорняки" не пройдуть

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан говорить, те, що вчора було скасовано раніше анонсовану зустріч Віткоффа з керівництвом України – свідчить про декілька речей.

"По-перше, сам Віткофф не впевнений у своїй спроможності переламати Зеленського, навіть у момент, коли наш президент ослаблений міндічгейтом. По-друге, американці з усіх сил намагаються уникнути чергового пшику в історії з їхньою спробою засунути Україну в їхній "договорняк" з росіянами, щоб потім взагалі злити нас по-тихому останнім. По-третє, згоди на злив України немає від європейців, адже ті прекрасно розуміють те, на скільки зростають ризики агресії росіян проти них у випадку падіння України. По-четверте, Білий дім вважає, що кожен день війни грає їм на руку, і росіянам, з яких у них намалювалося повне порозуміння, Україна ж навпаки слабшає. Проте це припущення далеке від реалій, не дарма ж росіяни так поспішають, ніби з останніх сил намагаючись добігти чи доповзти до уявного ними фінішу їхньої афери під назвою "СВО/Київ за три дні", — зазначив експерт.

Підсумовуючи Вадим Трюхан наголосив, що у жодному разі не варто панікувати. Нічого ще не вирішено, бо нічого не погоджено. Американці скільки завгодно можуть з росіянами перемовлялися і про щось домовлятися.

"Без України і наших європейських друзів всі їхні "договорняки" – мильний пузир, який лопатиметься раз за разом", – констатував екс-дипломат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — радник президента США Дональда Трампа з політичних питань Стівен Міллер під час спілкування з журналістами заявив, що припинення російської війни в Україні є одним із пріоритетів зовнішньої політики Штатів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп справді дав свою згоду на реалізацію 28-пунктного "мирного плану" між Росією та Україною, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Про це повідомляє NBC News, з посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа.



