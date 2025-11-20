О чем говорит отмененная встреча между Уиткоффом и Зеленским: почему мяч теперь на стороне Киева

Рубрики
Кравцев Сергей
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планировал провести в среду в Анкаре встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новую мирную инициативу. Однако переговоры не состоялись из-за того, что украинская сторона прибыла по собственному плану, который, по оценке источников, РФ не согласится принять. Об этом пишет Axios. О чем свидетельствует, что встреча так и не состоялась? Может ли это свидетельствовать о том, что европейцы, в большинстве своем не в курсе нового плана США и РФ, готовы поддержать Украину для дальнейшей борьбы, несмотря на позиции Вашингтона? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Владимир Зеленский и и Стив Уиткофф
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что отмена встречи в Анкаре спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским свидетельствует о серьезных разногласиях между администрацией Трампа и Киевом относительно условий мира.
Эксперт отметил, США, по данным Axios и FT, продвигают план с большими уступками Украине (контроль РФ над Донбассом, сокращение ВСУ, отказ от определенного оружия), составленный с участием россиян, тогда как Зеленский прибыл с альтернативным планом, разработанным совместно с европейскими партнерами, и настаивал на более широком формате.
Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан говорит, что вчера была отменена ранее анонсированная встреча Уиткоффа с руководством Украины – свидетельствует о нескольких вещах.
Подытоживая Вадим Трюхан подчеркнул, что ни в коем случае не стоит паниковать. Ничего еще не решено, потому что ничего не согласовано. Американцы сколь угодно могут с россиянами переговаривались и о чем-то договариваться.
