О чем говорит отмененная встреча между Уиткоффом и Зеленским: почему мяч теперь на стороне Киева

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планировал провести в среду в Анкаре встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новую мирную инициативу. Однако переговоры не состоялись из-за того, что украинская сторона прибыла по собственному плану, который, по оценке источников, РФ не согласится принять. Об этом пишет Axios. О чем свидетельствует, что встреча так и не состоялась? Может ли это свидетельствовать о том, что европейцы, в большинстве своем не в курсе нового плана США и РФ, готовы поддержать Украину для дальнейшей борьбы, несмотря на позиции Вашингтона? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Время играет против Украины

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что отмена встречи в Анкаре спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским свидетельствует о серьезных разногласиях между администрацией Трампа и Киевом относительно условий мира.

Эксперт отметил, США, по данным Axios и FT, продвигают план с большими уступками Украине (контроль РФ над Донбассом, сокращение ВСУ, отказ от определенного оружия), составленный с участием россиян, тогда как Зеленский прибыл с альтернативным планом, разработанным совместно с европейскими партнерами, и настаивал на более широком формате.

"Это частично подтверждает тезис о готовности Европы поддерживать Украину дальше, невзирая на давление Вашингтона: Киев явно координируется с ЕС (план "с европейскими партнерами"), а европейцы публично не поддержали американо-российскую инициативу и продолжают поставлять оружие. Однако это скорее сигнал сопротивления Зеленского одностороннему диктату США, чем полный раскол Запада – Европа в зависимости от американских гарантий безопасности, и Трамп может надавить сильнее. Мяч теперь на стороне Киева, но время играет против Украины", – отметил Игорь Петренко.

Без Украины и наших европейских друзей все их "договорняки" не пройдут

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан говорит, что вчера была отменена ранее анонсированная встреча Уиткоффа с руководством Украины – свидетельствует о нескольких вещах.

"Во-первых, сам Уиткофф не уверен в своей способности переломить Зеленского, даже в момент, когда наш президент ослаблен миндичгейтом. Во-вторых, американцы изо всех сил пытаются избежать очередного пшика в истории с их попыткой засунуть Украину в их "договорняк" с россиянами, чтобы потом вообще слить нас по-тихому последним. В-третьих, согласия на слив Украины нет от европейцев, ведь те прекрасно понимают, насколько возрастают риски агрессии россиян против них в случае падения Украины. В-четвертых, Белый дом считает, что каждый день войны играет им на руку, и россиянам, из которых у них нарисовалось полное понимание, Украина же наоборот ослабевает. Однако это предположение далеко от реалий, не зря россияне так спешат, будто из последних сил пытаясь добежать или доползти до воображаемого ими финиша их аферы под названием "СВО/Киев за три дня", — отметил эксперт.

Подытоживая Вадим Трюхан подчеркнул, что ни в коем случае не стоит паниковать. Ничего еще не решено, потому что ничего не согласовано. Американцы сколь угодно могут с россиянами переговаривались и о чем-то договариваться.

"Без Украины и наших европейских друзей все их "договорняки" – мыльный пузырь, который будет лопаться раз за разом", – констатировал экс-дипломат.

