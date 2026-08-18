Війна Росії проти України, ймовірно, не завершиться найближчими місяцями, а Європі вже зараз потрібно готуватися до тривалої фінансової підтримки Києва. Таку оцінку озвучив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, європейські країни прагнуть якомога швидше завершити бойові дії, однак реальна ситуація не дає підстав розраховувати на швидкий мир.

"Ми всі бажаємо, щоб ця війна якнайшвидше завершилася. Але без зайвої наївності можна побоюватися, що цього не станеться найближчими місяцями, а можливо, навіть до кінця року", – заявив Прево.

На цьому тлі Брюссель вважає стратегічно важливим забезпечити Україну достатніми ресурсами для продовження боротьби. Міністр зазначив, що європейські держави вже погодили механізм фінансової підтримки України на 2027 рік, однак питання подальшого фінансування залишається актуальним.

"Підтримка України є стратегічно важливою, і всі європейські країни знайшли рішення у вигляді позики на 90 мільярдів євро на 2027 рік", – наголосив глава бельгійського МЗС.

Водночас, якщо війна затягнеться, Європі доведеться шукати додаткові джерела фінансування. Одним із найбільш дискусійних питань залишаються заморожені російські активи.

Прево не виключає, що ці кошти можуть бути використані як важливий інструмент під час майбутнього дипломатичного врегулювання. За його словами, російські активи потенційно можуть стати одним із козирів на переговорах і використовуватися для компенсації збитків, завданих Україні.

"Існує обґрунтована дискусія щодо збереження цієї суми як козиря на переговорах у межах потенційної мирної угоди, яка також має змусити Росію покрити всі або частину завданих нею збитків", – пояснив Прево.

Портал "Коментарі" вже писав, що повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони може стати серйозною політичною поразкою для президента Володимира Зеленського. Так вважає політолог Олексій Голобуцький, який також висловив сумніви щодо електоральних перспектив глави держави після завершення воєнного стану.