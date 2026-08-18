О наступлении мира можно окончательно забыть: в ЕС сделали тревожное заявление о намерениях Путина

Война России против Украины, вероятно, не завершится в ближайшие месяцы, а Европе уже сейчас нужно готовиться к продолжительной финансовой поддержке Киева. Такую оценку озвучил Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

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По его словам, европейские страны стремятся поскорее завершить боевые действия, однако реальная ситуация не дает оснований рассчитывать на скорый мир.

"Мы все желаем, чтобы эта война как можно быстрее завершилась. Но без лишней наивности можно опасаться, что этого не произойдет в ближайшие месяцы, а возможно даже до конца года", – заявил Прево.

На этом фоне Брюссель считает стратегически важным обеспечить Украину достаточными ресурсами для продолжения борьбы. Министр отметил, что европейские государства уже согласовали механизм финансовой поддержки Украины на 2027 год, однако вопрос дальнейшего финансирования остается актуальным.

"Поддержка Украины стратегически важна, и все европейские страны нашли решение в виде займа на 90 миллиардов евро на 2027 год", – подчеркнул глава бельгийского МИД.

В то же время, если война затянется, Европе придется искать дополнительные источники финансирования. Одним из самых дискуссионных вопросов остаются замороженные российские активы.

Прево не исключает, что эти средства могут быть использованы как важный инструмент в будущем дипломатическом урегулировании. По его словам, российские активы потенциально могут стать одним из козырей на переговорах и использоваться для компенсации ущерба, нанесенного Украине.

"Существует обоснованная дискуссия по сохранению этой суммы как козыря на переговорах в рамках потенциального мирного соглашения, которое также должно заставить Россию покрыть все или часть нанесенного ею ущерба", – пояснил Прево.

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