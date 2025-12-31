Про мир ані слова: озвучено жорстку заяву про подальші перспективи війни в Україні

Найближчим часом війна Росії проти України не зазнає кардинальних змін. Військовий експерт Олег Жданов висловив переконання, що РФ продовжить масштабні обстріли та атаки на фронті, попри проблеми з особовим складом і технікою. За його словами, Москва активно "вигрібає" ресурси з навчальних центрів і тилових структур, щоб поповнити війська на передовій.

Ракетний удар по Україні. Фото: 24 Канал

"Щодня фіксується від 150 до 260 бойових зіткнень. Війська збирають особовий склад, щоб виставити його на фронт, а потім протягом доби проводять інтенсивні штурми наших позицій. За повідомленнями місцевих партизан, в Бердянську вивозять усіх, кого можна мобілізувати, із тилових ділянок і навчальних центрів, і спрямовують на передову", — коментує Жданов.

Експерт підкреслює, що Кремль активно використовує переговорний процес як інструмент затягування часу. Москва постійно змінює риторику та умови потенційного перемир’я, маніпулюючи поняттями і намагаючись контролювати медійну картину. Така стратегія дозволяє відвертати увагу від реального стану на фронті та створювати ілюзію готовності до діалогу.

За словами Жданова, Путін продовжує активно маневрувати, використовуючи будь-які можливості для посилення позицій на полі бою. Попри це, українські сили продовжують обороняти територію, відбиваючи атаки та завдаючи втрат противнику. Військовий експерт наголошує на важливості пильного спостереження за змінами на фронті та аналізу інформації щодо дій Росії, адже Кремль застосовує різноманітні тактики для досягнення власних цілей.

Як вже писали "Коментарі", Москва демонструє зацікавленість у переговорах, усвідомлюючи, що їх відсутність може призвести до незворотних наслідків і навіть до поразки у війні проти України. Про це в інтерв’ю виданню "Українська правда" розповів керівник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.