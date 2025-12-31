logo_ukra

BTC/USD

88583

ETH/USD

2973.91

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Про мир ані слова: озвучено жорстку заяву про подальші перспективи війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Про мир ані слова: озвучено жорстку заяву про подальші перспективи війни в Україні

Олег Жданов зазначає, що Москва використовує переговори як спосіб затягнути час, постійно змінюючи свою риторику та умови потенційного перемир’я

31 грудня 2025, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Найближчим часом війна Росії проти України не зазнає кардинальних змін. Військовий експерт Олег Жданов висловив переконання, що РФ продовжить масштабні обстріли та атаки на фронті, попри проблеми з особовим складом і технікою. За його словами, Москва активно "вигрібає" ресурси з навчальних центрів і тилових структур, щоб поповнити війська на передовій.

Про мир ані слова: озвучено жорстку заяву про подальші перспективи війни в Україні

Ракетний удар по Україні. Фото: 24 Канал

"Щодня фіксується від 150 до 260 бойових зіткнень. Війська збирають особовий склад, щоб виставити його на фронт, а потім протягом доби проводять інтенсивні штурми наших позицій. За повідомленнями місцевих партизан, в Бердянську вивозять усіх, кого можна мобілізувати, із тилових ділянок і навчальних центрів, і спрямовують на передову", — коментує Жданов. 

Експерт підкреслює, що Кремль активно використовує переговорний процес як інструмент затягування часу. Москва постійно змінює риторику та умови потенційного перемир’я, маніпулюючи поняттями і намагаючись контролювати медійну картину. Така стратегія дозволяє відвертати увагу від реального стану на фронті та створювати ілюзію готовності до діалогу.

За словами Жданова, Путін продовжує активно маневрувати, використовуючи будь-які можливості для посилення позицій на полі бою. Попри це, українські сили продовжують обороняти територію, відбиваючи атаки та завдаючи втрат противнику. Військовий експерт наголошує на важливості пильного спостереження за змінами на фронті та аналізу інформації щодо дій Росії, адже Кремль застосовує різноманітні тактики для досягнення власних цілей.

Як вже писали "Коментарі", Москва демонструє зацікавленість у переговорах, усвідомлюючи, що їх відсутність може призвести до незворотних наслідків і навіть до поразки у війні проти України. Про це в інтерв’ю виданню "Українська правда" розповів керівник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tsn.ua/exclusive/iak-zminytsia-viyna-nayblyzchym-chasom-zdanov-dav-prohnoz-2989805.html
Теги:

Новини

Всі новини