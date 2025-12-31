О мире ни слова: озвучено жесткое заявление о дальнейших перспективах войны в Украине

В ближайшее время война России против Украины не претерпевает кардинальных изменений. Военный эксперт Олег Жданов убежден, что РФ продолжит масштабные обстрелы и атаки на фронте, несмотря на проблемы с личным составом и техникой. По его словам, Москва активно "выгребает" ресурсы из учебных центров и тыловых структур, чтобы пополнить войска на передовой.

Ракетный удар по Украине. Фото: 24 Канал

"Ежедневно фиксируется от 150 до 260 боевых столкновений. Войска собирают личный состав, чтобы выставить его на фронт, а затем в течение суток проводят интенсивные штурмы наших позиций. По сообщениям местных партизан, в Бердянске вывозят всех, кого можно мобилизовать, из тыловых участков и учебных центров и направляют на передовую", — комментирует Жданов.

Эксперт подчеркивает, что Кремль активно использует переговорный процесс как инструмент затягивания времени. Москва постоянно меняет риторику и условия потенциального перемирия, манипулируя понятиями и пытаясь контролировать медийную картину. Такая стратегия позволяет отвлекать внимание от реального положения на фронте и создавать иллюзию готовности к диалогу.

По словам Жданова, Путин продолжает активно маневрировать, используя любые возможности для усиления позиции на поле боя. Несмотря на это, украинские силы продолжают защищать территорию, отражая атаки и нанося урон противнику. Военный эксперт отмечает важность пристального наблюдения за изменениями на фронте и анализа информации о действиях России, ведь Кремль применяет разнообразные тактики для достижения собственных целей.

Как уже писали "Комментарии", Москва демонстрирует заинтересованность в переговорах, осознавая, что их отсутствие может привести к необратимым последствиям и даже к поражению в войне против Украины. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.