Про компроміс вже не йдеться: що відбулося на переговорах між США та Україною у Берліні

Переговорний процес між Україною та Сполученими Штатами дедалі більше набуває рис гострого протистояння, у якому Росія фактично залишається осторонь прямих дискусій. Спроби досягти мирного врегулювання за участю Києва, Європейського Союзу та Вашингтона супроводжуються глибокими розбіжностями у підходах, повідомляє The Wall Street Journal.

Переговори у Берліні. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на якнайшвидшому завершенні війни, бажано до кінця поточного року. Водночас Україна та європейські партнери вважають неприйнятним ухвалення будь-яких рішень без попереднього врегулювання ключових суперечностей. Вашингтон чинить тиск на президента Володимира Зеленського, закликаючи його погодитися на мирну угоду з Москвою, однак Київ не готовий відводити війська з підконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Українська сторона разом із країнами ЄС вимагає від США чітких і дієвих гарантій безпеки на випадок порушення Росією можливих домовленостей або нового нападу. При цьому російські офіційні особи заявляють, що запропонований американський план є прийнятною основою для переговорів, хоча його остаточне затвердження залишається невизначеним. У європейських столицях переконані, що Кремль не зацікавлений у справжньому завершенні війни, адже потенційний успіх РФ в Україні може спровокувати нові конфлікти на континенті.

"Те, що відбувається в Україні, може повторитися і в країнах-союзниках", — наводить видання слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сказані ним у Берліні.

WSJ також зазначає, що американський план передбачає відмову Києва від спроб повернути окуповані території, що фактично може означати визнання російської анексії. Такий підхід здатен ускладнити перспективи вступу України до НАТО та відкрити шлях до часткового повернення Росії до світової економіки.

Водночас Велика Британія, Франція та інші європейські держави підготували власні пропозиції підтримки України, включно з можливим залученням сил безпеки. Кремль же категорично відкидає ініціативи Києва й Брюсселя, зокрема ідею демілітаризованої зони на Донеччині, заявляючи про готовність жорстко відстоювати свої позиції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп хоче, щоб Україна поступилася РФ територією: чим відповів Київ і який документ передав США.



