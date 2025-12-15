logo_ukra

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Про компроміс вже не йдеться: що відбулося на переговорах між США та Україною у Берліні
commentss НОВИНИ Всі новини

Про компроміс вже не йдеться: що відбулося на переговорах між США та Україною у Берліні

WSJ пише про те, що мирні переговори стають боротьбою США і Києва

15 грудня 2025, 09:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговорний процес між Україною та Сполученими Штатами дедалі більше набуває рис гострого протистояння, у якому Росія фактично залишається осторонь прямих дискусій. Спроби досягти мирного врегулювання за участю Києва, Європейського Союзу та Вашингтона супроводжуються глибокими розбіжностями у підходах, повідомляє The Wall Street Journal.

Про компроміс вже не йдеться: що відбулося на переговорах між США та Україною у Берліні

Переговори у Берліні. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на якнайшвидшому завершенні війни, бажано до кінця поточного року. Водночас Україна та європейські партнери вважають неприйнятним ухвалення будь-яких рішень без попереднього врегулювання ключових суперечностей. Вашингтон чинить тиск на президента Володимира Зеленського, закликаючи його погодитися на мирну угоду з Москвою, однак Київ не готовий відводити війська з підконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Українська сторона разом із країнами ЄС вимагає від США чітких і дієвих гарантій безпеки на випадок порушення Росією можливих домовленостей або нового нападу. При цьому російські офіційні особи заявляють, що запропонований американський план є прийнятною основою для переговорів, хоча його остаточне затвердження залишається невизначеним. У європейських столицях переконані, що Кремль не зацікавлений у справжньому завершенні війни, адже потенційний успіх РФ в Україні може спровокувати нові конфлікти на континенті.

"Те, що відбувається в Україні, може повторитися і в країнах-союзниках", — наводить видання слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сказані ним у Берліні.

WSJ також зазначає, що американський план передбачає відмову Києва від спроб повернути окуповані території, що фактично може означати визнання російської анексії. Такий підхід здатен ускладнити перспективи вступу України до НАТО та відкрити шлях до часткового повернення Росії до світової економіки.

Водночас Велика Британія, Франція та інші європейські держави підготували власні пропозиції підтримки України, включно з можливим залученням сил безпеки. Кремль же категорично відкидає ініціативи Києва й Брюсселя, зокрема ідею демілітаризованої зони на Донеччині, заявляючи про готовність жорстко відстоювати свої позиції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп хоче, щоб Україна поступилася РФ територією: чим відповів Київ і який документ передав США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-and-ukraine-try-to-break-impasse-over-peace-deal-with-russia-7609a95e?gaa_at=eafs&gaa_n=AWEtsqeYVE9r2avPjRHgQyqjUH4JAoR9IpGvDMB8xBUwhrA7YXYWAFvpdBIc&gaa_ts=693ee8de&gaa_sig=l725AIsSQutfMcGkDJrP-ZtmtX36GZjCcKVM3nbmmF3Wk
Теги:

Новини

Всі новини