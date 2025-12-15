О компромиссе речь уже не идет: что произошло на переговорах между США и Украиной в Берлине

Переговорный процесс между Украиной и Соединенными Штатами все больше приобретает черты острого противостояния, в котором Россия фактически остается в стороне от прямых дискуссий. Попытки достичь мирного урегулирования с участием Киева, Европейского Союза и Вашингтона сопровождаются глубокими разногласиями в подходах, сообщает The Wall Street Journal.

Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на скорейшем завершении войны, желательно до конца текущего года. В то же время, Украина и европейские партнеры считают неприемлемым принятие любых решений без предварительного урегулирования ключевых противоречий. Вашингтон оказывает давление на президента Владимира Зеленского, призывая его согласиться на мирное соглашение с Москвой, однако Киев не готов отводить войска с подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Украинская сторона вместе со странами ЕС требует от США четких и действенных гарантий безопасности на случай нарушения Россией возможных договоренностей или нового нападения. При этом российские официальные лица заявляют, что предложенный американский план является основой для переговоров, хотя его окончательное утверждение остается неопределенным. В европейских столицах убеждены, что Кремль не заинтересован в подлинном завершении войны, ведь потенциальный успех РФ в Украине может спровоцировать новые конфликты на континенте.

"Происходящее в Украине может повториться и в странах-союзниках", — приводит издание слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сказанные им в Берлине.

WSJ также отмечает, что американский план предусматривает отказ Киева от попыток вернуть оккупированные территории, что может означать признание российской аннексии. Такой подход способен усложнить перспективы вступления Украины в НАТО и открыть путь частичного возвращения России в мировую экономику.

В то же время Великобритания, Франция и другие европейские государства подготовили собственные предложения поддержки Украины, включая возможные привлечения сил безопасности. Кремль же категорически отвергает инициативы Киева и Брюсселя, в том числе идею демилитаризованной зоны в Донецкой области, заявляя о готовности жестко отстаивать свои позиции.

